Estos son los éxitos de Arelys Henao más escuchados en las plataformas musicales

Arelys Henao se ha convertido en todo un ícono de la música popular gracias a su extensa trayectoria artística e indudable talento, pues lleva alrededor de 25 años cantándole a todas las personas que están atravesando por una difícil situación sentimental. Por eso, es común observar que aparece entre los primeros intérpretes más escuchados en la música de despecho. ¡No te pierdas sus exitosos temas musicales!

Mensualmente, Henao reúne a las de 113.493 oyentes en Spotify, lo que la convierte en una de las cantantes más aclamadas del género. De ahí, que fanáticos y medios de comunicación hayan decidido nombrarla 'La Reina de la Música Popular', trono que es difícil de quitarle por su valiosa experiencia y acogida por parte de la audiencia.

Dentro de sus temas más sonados del momento en la plataforma, se encuentran 'Demasiado tarde', 'La culpa es tuya', 'Me perteneces' y 'No me olvidarás'. En cuanto a los más exitosos, se posicionan canciones como 'Señor prohibido', que cuenta con más de 55 millones de reproducciones en YouTube; 'Amante y amigo', con 50 millones de visitas en la misma plataforma, 'Un nuevo amor', 'Mujeres y despecho', 'Lo pasado pisado' y 'Flores en la vida'.

Cabe resaltar que 'La Reina' inició a grabar su música desde 1996, cuando se encontraba radicada en Medellín, Antioquia, y se inspiraba en la música de Daría Gómez. Desde aquel año, ha logrado lanzar 130 canciones repartidas en 9 álbums diferentes y ha compuesta alrededor de 200 temas musicales que han sido grabados con su propia voz o que han contado con la interpretación de muchos otros artistas.