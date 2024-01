Con intriga, así reaccionaron los colombianos al estreno de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar

Definitivamente en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar y con el primer capítulo de esta nueva temporada se dio una gran muestra de toda la trama que se viene en esta producción, en la que la artista popular deberá enfrentarse a diversos factores, tanto profesionales como familiares, para encontrar un equilibrio y seguir triunfando en la música. Los colombianos, quienes fueron testigos de la primera parte de su vida y aquellos que se acaban de enganchar, no dudaron en expresar todo lo que sintieron con este estreno.

Uno de los instantes más impactantes fue cuando la Policía llegó a un concierto de la cantante para capturar a Wilfredo, que es acusado por delitos relacionados con narcotráfico. Este hecho dejó a los fanáticos con la boca abierta, puesto que es difícil relacionar que un hombre como él esté involucrado con negocios ilegales.

Media hora de novela y ya tuvimos arresto, muerte de vaya a saber yo quien y los hijos de arelys jalandose las greñas #ArelysHenao — katie 🇨🇴 (@hurtnjns) January 10, 2024

A su vez, en este primer capítulo fue posible conocer a los hijos de Arelys Henao, quienes tuvieron una discusión por causa de lo ocurrido con su padre, pues Juan Esteban no está del todo seguro de que su padre no posea relación con las acusaciones que le hacen, mientras que Miguel no quiere ni siquiera dudar de la integridad de él, aunque es consciente de que si es así su familia se partirá en dos.

Otras de las escenas más impactantes ocurrió cuando se observó a Wilfredo tras las rejas, mientras que no dejaba de extrañar a su esposa, quien conmovida se puso a ver algunos de sus videos juntos.

Dándole un giro inesperado a la historia relatada en este primer capítulo, los colombianos quedaron impactados cuando el representante de la 'Reina del despecho' mencionó que no estaba totalmente libre de pecado y que no ha estado del todo lejos del narcotraficante 'El Sierra'. Ante esto, la historia retrocedió tres meses al instante en el que todo inició.

La explosión del carro de Arelys Henao dio una muestra a los televidentes de lo que es capaz de hacer este nuevo antagonista, quien intentará que la cantante cumpla con todas las exigencias que tiene.

Asimismo, fue posible conocer a 'El Sierra' y el plan que se le ocurre a la Policía luego de la denuncia de la artista popular, ya que consideran que ella es una ficha clave para atraparlo. Así fue como los colombianos percibieron a este nuevo personaje:

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.