La vida de unos apenas comienza y la de otros llega a su fin. ¿Qué sucederá? Disfruta de la autenticidad, la realidad y el cariño. No te pierdas el capítulo especial de Arelys Henao, canto para no llorar, después del Desafío The Box.

Puedes ver los capítulos de todas nuestras producciones en Caracol Play.