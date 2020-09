Guía para sobrevivir al día del amor y la amistad si eres soltero

En el mes de septiembre en Colombia se celebra el día de los enamorados y solo se ven regalos, peluches, flores, chocolates, planes para parejas y celebraciones para los que ya tienen su media naranja. Esto no es muy agradable para quienes no recibirán nada en este día y menos para quienes no tienen con quien compartirlo.

Pero no te deprimas, no todo está perdido, esta fecha puede ser la gran oportunidad para consentirte tú mismo y darle otro sentido a este día. San Agustín muy sabiamente lo decía: "el amor al prójimo empieza por el amor a uno mismo".

Así que no hay nada de malo en estar sin pareja, por el contrario, la soledad también se puede disfrutar. Si no quieres pasar este día aburrido y lamentándote, sigue esta guía que seguro te ayudará:

Llama a tus amigos

Si no hay amor, amistad sí. No te quedes solo, aprovecha y comunícate con tus amigos solteros, así se acompañan juntos y celebran de otra manera.

No te quedes solo en casa

Para este día queda totalmente prohibido quedarse solo y encerrado lamentándose por los amores del pasado que no funcionaron. ¡Es hora de salir a disfrutar!



Crea tu propia playlist

No te ayudas si te quedas escuchando canciones deprimentes o para enamorados, es hora de ponerle ambiente a este día y qué mejor manera de hacerlo que con tu música favorita, la más alegre y la que más te active.

Sal de fiesta

No te preocupes, no eres la única persona soltera en el mundo, así que es hora de arreglarse y salir de fiesta para compartir con otros solteros. Música, baile y un buen trago pueden ser la combinación perfecta para animar este día.



Haz deporte

Sácale provecho al tiempo practicando tu deporte favorito. Ejercitarse es sin duda una de las mejores terapias para relajarse y distraer la mente, además te ayudará a lucir una figura más atractiva y saludable.

Lee un libro

Si eres un amante de la lectura, esta es una buena opción para invertir el tiempo libre que tendrás en amor y amistad, te ayudará a ocupar tu mente y a relajarte.

Maratón de películas, crispetas y helado

Si lo tuyo no es salir de fiesta, no te preocupes, para ti también tenemos planes más relajados. Una buena alternativa es quedarse en casa, bajo las cobijas, viendo series, dándote gusto con unas buenas palomitas y comiendo tu helado favorito. Aunque hay que aclarar algo muy importante, si lo que quieres es salir del aburrimiento, quedan prohibidas las películas cursis y románticas.



Consiéntete

Sin duda esta es la gran oportunidad para consentirte a ti mismo, hacer lo que más te gusta. Si no te regalaron nada, tú mismo te puedes dar gusto, yendo al spa para que te hagan un masaje, yendo a la peluquería para verte mejor o hasta cuidando tu piel con unas mascarillas en casa.

Por último, el consejo más importante: ¡Ama tu soltería! La soledad también se puede disfrutar, solo si lo sabes hacer, por eso no dejes a un lado las recomendaciones de esta guía, así tendrás un día dedicado a ti mismo.

