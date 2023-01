¿Joaquín logrará detener a Delio para que no le haga daño a Irene? Luis le advierte a Joaquín que su mujer caerá en una trampa de don Delio de la cual podría no salir viva, por lo que se arriesga a enfrentar a su jefe y pedirle que no haga daño, sin embargo, no le va muy bien tratando de detenerlo.