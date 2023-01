Yazemeenah Rossi, la abuela más sexy que revoluciona las redes sociales

Yazemeenah Rossi ha cautivado las redes sociales con su escultural cuerpo y larga cabellera. Sin embargo, lo que pocos se imaginan es que esta mujer francesa, radicada en Estados Unidos, tiene 60 años, tiene dos hijos y dos nietos.

Rossi ha dejado en claro que no importa la edad para ser sensual y en su cuenta oficial de Instagram comparte las imágenes de sus rutinas de Yoga, los alimentos sanos que consume y las sesiones de fotos que protagoniza.

Yazemeenah se ha ganado el título de ‘la abuela más sexy de las redes sociales’ y no es para menos, ella se ha hecho un campo en el mundo de la moda y el modelaje al conservar su cuerpo y belleza a esa edad.

‘La abuela más sexy’, aunque no tiene ninguna cirugía plástica, no se opone a ellas y no descarta la posibilidad de realizarse un lifting, conocido también como un estiramiento facial para quitarse las pocas arrugas que tiene.