Wilmer Valderrama y Minka Kelly podrían haber retomado su antiguo noviazgo

Los actores Wilmer Valderrama y Minka Kelly podrían haber retomado el breve romance que mantuvieron en 2012, después de que el atractivo intérprete anunciara hace dos meses el final de su relación con la cantante Demi Lovato.

Wilmer y Minka fueron vistos ayer jueves disfrutando de una romántica velada en el restaurante tailandés Palms Thai de Los Ángeles, durante la que el actor se comportó como todo un "caballero".

Publicidad

"Fueron a cenar juntos al restaurante Palms Thai ayer de noche. Se sentaron uno enfrente del otro, no estaban acompañados por nadie más. Personalmente no me fijé si iban cogidos de la mano o si dedicaron gestos de cariño, pero sí que parecía una cita. Se les veía relajados. Y Wilmer fue todo un caballero y cogió la cuenta para pagar la comida", reveló una fuente al programa E! News, apuntando que el actor tuvo el detalle de abrirle la puerta a Minka para que se bajara del vehículo.

La pareja podría haber decidido darse una segunda oportunidad después de que a ella se le relacionara a principios de año con el actor Sean Penn. Los dos habrían disfrutado incluso recientemente de unas vacaciones en México en compañía de un grupo de amigos, según apuntaba otro informador al mismo medio.

Wilmer y la intérprete ya mantuvieron un breve romance hace cuatro años, en un momento en el Minka acababa de terminar su relación con el jugador de béisbol Derek Jeter y él protagonizaba una de sus muchas rupturas temporales con Demi Lovato, con quien finalmente puso punto final a su relación en junio, tal y como confirmaron en un comunicado conjunto.

"Después de seis maravillosos años juntos, que han estado llenos de cariño, hemos decidido terminar nuestra relación. Esta ha sido una decisión muy difícil para ambos, pero nos hemos dado cuenta de que estaremos mejor como amigos. Siempre nos apoyaremos mutuamente. Gracias a todas las personas que nos han dado todo su apoyo y amor durante todos estos años. Con amor, Demi y Wilmer", rezaba el mensaje que publicaron en sus redes sociales.