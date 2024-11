¿Volvió con Anuel AA?: Los tatuajes que Yailin La Más Viral se habría hecho en honor a su ex

En redes sociales empezaron a rondar rumores con respecto a una posible reconciliación entre Yailin La Más Viral y Anuel AA , pues se publicaron unas fotografías de unos tatuajes de la dominicana que serían en honor al puertorriqueño.

Te puede interesar: Tekashi abandonó entrevista luego de que una periodista le preguntara si maltrató a Yailin

Tatuajes de Yailin en referencia a Anuel AA

Yailin La Más Viral compartió con sus seguidores como disfrutó su fin de semana, se dejó ver acompañada de un amigo y también mostró sus joyas, aunque eso no fue todo lo que llamó la atención de la gente, pues esta se fue a cuando subió un video donde estaba muy feliz y de fondo sonaba una canción de su expareja, Anuel AA.

Además, se notó que poseía un nuevo tatuaje en su mano que tiene las iniciales ‘C’ y ‘A’ junto a un corazón, la primera inicial corresponde a su hija Cattleya, pero la segunda levanta algunas sospechas, ya que el padre de su hija es el puertorriqueño, con quien terminó hace un tiempo.

Conoce más: Yailin La Más Viral se cambió el color de los ojos: Este es el escandaloso precio de su cirugía

Publicidad

Cabe recordar que han estado en tendencia en el último año con respecto a su separación, ya que ha estado llena de conflictos y uno de los más recientes se vio a través de las historias de ella, donde le pedía a su expareja que le firmara el permiso de salida del país para su hija.

Adicionalmente, también subió a sus historias una foto con un traje de baño donde se pudo observar con claridad, en la parte baja de su abdomen, que tiene tatuado el nombre de Emmanuel; sin embargo, este mismo lo habría tenido en su antebrazo y al finalizar su relación se lo habría eliminado y se dice que no es tan reciente como el de su mano.

Publicidad

Pero eso no es todo lo que publicó en su fin de semana, ya que también subió una imagen donde se cubrió su rostro con las manos y dejó notar aún más su nuevo y pequeño tatuaje.

Lee también: Yailin acudió a medidas desesperadas y le pidió por redes a Anuel AA un permiso para su hija

Aunque los rumores acerca de una reconciliación se hacen más fuertes, hay que tener en cuenta que actualmente Anuel AA está esperando un hijo con la que sería su pareja y no se ha pronunciado frente a la situación que lo envuelve de nuevo en redes sociales.

Ahora los internautas se cuestionan si posiblemente la mujer sigue enamorada y pensaría en volver a conformar una familia o si solo es una estrategia para darle celos a su último novio, el rapero Tekashi 6ix9ine, con el que terminó hace varias semanas.

Lee también: Yailin acudió a medidas desesperadas y le pidió por redes a Anuel AA un permiso para su hija

Publicidad

Estas imágenes del tatuaje en la mano dividieron opiniones entre los fanáticos de los artistas, quienes en general cuestionaron el accionar de la dominicana, ya que ella había acusado al cantante de maltrato.

"Mi amiga la que se quiere convencer que ese hombre todavía la quiere", "No sabe como sonar ya", "Esta mujer está de psiquiatra", "Hay gente que no aprende ni a palo", "Esa no sabe ni lo que quiere", "Después de ser esposa pasar a ser moza", "Anuel obsesionado con Karol y Yailin con la Doble A", "La dejé de seguir por hacer estas estupideces", fueron algunos de los comentarios en redes.