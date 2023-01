Vocalista de Kraken habla sobre su lucha contra el cáncer

En un video publicado a través de sus redes sociales, el artista expresó que su tratamiento va avanzando con éxito.

"He estado muy animado y muy optimista pues he terminado la primer etapa de mi tratamiento, hace ya tres meses fui operado de un tumor maligno expansivo y agresivo y fui sometido a quimioterapia, radioterapia y medicamento oral, terminé el pasado 8 de octubre, no hay parte médico de estos resultados porque la primer resonancia será en el mes de enero de 2016".

El artista aseguró que se encuentra en tratamiento para recuperar la movilidad de sus extremidades diestras y que se someterá a quimioterapias durante los próximos 12 meses.

Al artista se le extrajo un edema fibroso en el parietal izquierdo del cerebro.

A su vez, el vocalista de Kraken dijo a los fanáticos que los músicos de la agrupación se encuentran grabando todos los temas de lo que será su próximo álbum totalmente inédito.