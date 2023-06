Viral: Mujer confundió un pegamento instantáneo con gotas para la irritación ocular

A través de redes sociales se ha viralizado el caso de una usuario de Tik Tok identificada como Jennifer Eversol, que por una lamentable confusión, se aplicó en los ojos pegamento instantáneo en lugar de gotas para la irritación. La joven publicó varios videos en la plataforma en los que ha mostrado cómo ha sido su proceso de recuperación, pues tuvo que asistir a una clínica de emergencias para que lograran separarle los párpados.

De acuerdo con el relato de Jennifer, recientemente había adquirido un nuevo nuevo producto para controlar la irritación en los ojos que resultaba ser bastante similar al frasco en el que se encontraba el pegamento. Al confundir los dos envases, la joven se percató rápidamente de que algo catastrófico había ocurrido, pues en cuestión de segundos sintió ardor en la zona y posteriormente se percató de que los párpados estaban sellados.

La tik toker tuvo que llamar a emergencias para ser trasladada al centro médico. Allí, los trabajadores de la salud se encargaron de despegarle nuevamente el ojo y retirarle todo el producto para evitar cualquier problema. Aunque sin lugar a dudas fue un momento angustiante, Jennifer asegura que se siente afortunada, pues la situación pudo haber sido peor si el líquido hubiese alcanzado a ingresar por completo al ojo y no quedarse en la parte exterior.

"Cerré el ojo muy rápido. Y no sé si eso fue algo bueno o malo porque no me afectó mucho el globo ocular. Tal vez no me habría pegado los ojos si no los hubiera cerrado, pero yo no sé qué hubiera pasado. Podría haber sido peor", explicó en una de las publicaciones.

Finalmente, varios seguidores se tomaron los comentarios de sus videos para desearle pronta recuperación y para pedirle que tenga mucho cuidado a la hora de tomarse cualquier medicamento, pues puede ser contraproducente si lo hace incorrectamente.