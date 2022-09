Video: Piroberta, humorista de Sábados Felices, sufrió aparatoso accidente de tránsito

Julián Madrid, quien da vida a Piroberta en Sábados Felices, sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras se desplazaba por una de las carreteras de Arauca, así lo registró el humorista a través de un video que fue publicado en sus redes sociales. Lo curioso del caso es que diferentes seguidores aprovecharon que lo vieron en la calle para pedirle que se tomara fotos con ellos, sin "importar" lo asustado que estaba por el incidente que acababa de ocurrir.

El comediante tuvo un fin de semana bastante movido, pues tuvo una presentación en Cali para celebrar el Día del Amor y la Amistad y luego viajó hasta Fortul el domingo 18 de septiembre para continuar ofreciendo sus rutinas humorísticas. Al parecer, tenía planeado desplazarse hasta Arauca en la mañana del 19 de septiembre para tomar un vuelo con destino a Bogotá; sin embargo, tuvo un imprevisto en el caserío de Santo Domingo, lo que rápidamente llamó la atención de los transeúntes.

¿Por qué se accidentó Piroberta?

De acuerdo con su versión, en el camino se toparon con un reductor que no alcanzaron a esquivar a tiempo: “El día está lluvioso. Creo que el conductor al pasar el reductor de velocidad perdió el control del carro”. Asimismo, reveló que se llevaron por delante una cerca, lo que ocasionó que terminaran varios metros más adelante en el camino. El humorista aclaró que afortunadamente ni él ni ningún ocupante del vehículo sufrió heridas y agregó que no se encontraban en estado de alicoramiento. Finalmente, Madrid señaló que solo estaban esperando al cerrajero, ya que el conductor del carro dejó las llaves en el interior por el afán de revisar lo que había sucedido.

