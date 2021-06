Trastornos alimenticios y alcoholismo, la razón por la que 'Sam' no estará en el regreso de 'iCarly'

Estos días, seguidores de la serie juvenil iCarly se sorprendieron con la noticia de su regreso en una nueva temporada que verá la luz el próximo 17 de junio en la plataforma de streaming Paramount+.

Según informó la plataforma para esta nueva temporada ya están confirmados algunos de sus protagonistas, entre ellos Miranda Crosgrove quien interpreta a Carly, Jerry Trainor como Spencer y Nathan Kress como Freddie; sin embargo, quien ya no hará parte del reparto será Jennette McCurdy, quien daba vida a la extrovertida Sam, noticia que dejó un sin sabor en sus fans.

McCurdy, quien hace años está alejada de la actuación, confesó en un artículo para el Huffington Post que su época como estrella juvenil no fue del todo feliz para ella, tanto así que la llevó a sufrir algunos trastornos alimenticios, por lo que decidió renunciar para probar suerte como escritora.

Además de trastornos alimenticios y trastorno obsesivo compulsivo, McCurdy también es una alcohólica en recuperación.

Asimismo, en un episodio de su podcast ‘Empty Inside’ McCurdy reveló que desde un principio estuvo inconforme con su carrera y que solo lo hacía porque ella era el principal sustento financiero para su familia.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y a los 10 u 11; yo era el principal apoyo financiero para mi familia que no tenía mucho dinero y esta era la salida. En realidad, creo que fue útil para llevarme cierto grado de éxito”, indicó.

Como ‘Sam’ ya no hará parte de reparto, a Carly la acompañará un nuevo personaje que según indicó le plataforma será parte de la comunidad LGBTQ+ que se convierte en la nueva mejor amiga de la protagonista.