Tras múltiples comentarios de odio, Justin Bieber borra su cuenta de Instagram

Foto: Bang Showbiz

El artista ya había advertido que haría privado su perfil si continuaban criticando a su actual novia, Sofia Richie, en cada una de las fotografías de ambos publicaban.

Publicidad

Este domingo el intérprete cambió la configuración de su perfil durante unas horas para que solo los usuarios que él eligiera pudieran ver sus publicaciones, pero, para alivio de sus fans, al poco tiempo decidió volver a abrirla al público.

Sin embargo, parece que ahora Justin ha vuelto a cambiar de idea, eliminando directamente su cuenta de Instagram tras protagonizar un intercambio de comentarios con su exnovia Selena Gomez a través de la red social, durante el que ambos acusaron al otro de haber sido infiel durante el tiempo que duró su relación.

En su caso, Justin no dudó en dar nombres afirmando que Selena había mantenido un romance a sus espaldas con el exintegrante de One Direction, Zayn Malik, después de que la joven se enfureciera le recomendó públicamente que no expusiera tanto su nueva relación sentimental si no quería que el público opinara al respecto.

"Si no eres capaz de soportar las críticas, entonces deja de publicar fotos de tu novia. Tu relación debería ser algo especial solo entre ustedes. No te molestes con tus fans. Ellos te quieren".

Publicidad

Le recomendó Selena a través de un comentario en una de las publicaciones de Justin, en la que este se quejaba de las críticas que recibía a diario su actual pareja.

El consejo de Selena dio pie a un encendido intercambio de mensajes entre los dos artistas que culminó con Justin afirmando:

Publicidad

"Dices que fui yo quien engañó a la otra persona... Se me había olvidado lo tuyo con Zayn".

Por: Bang Showbiz