Tras la muerte de su esposo, Céline Dion vuelve a los escenarios por sus seguidores

Seis meses después de la muerte de su marido y padre de sus hijos, René Angélil, la cantante Céline Dion ha retomado sus compromisos profesionales, incluyendo su presencia en la Semana de la Moda de París y el concierto que ayer miércoles ofreció en el AccorHotels Arena de la capital francesa, gracias al apoyo incondicional que en todo momento le muestran sus fans, que han acabado por convertirse en su tabla de salvación en unos momentos tan duros.

"Tengo que reconocer que, tras la reciente muerte de mi marido, habría sido más fácil para mí decir: 'No estoy de humor para arreglarme, coger mi bolso, ver a mis fans y pasármelo bien cantando, entregando una parte de mi alma'. Pero sabiendo lo mucho que él amaba esta industria, fue él quien me convirtió en quien soy hoy en día, decidí regresar a los escenarios antes de que falleciera, porque él quería que fuera la artista que siempre había soñado ser, yo lo sabía. No quiero sonar pretenciosa, pero creo que, más allá de la música, sí tengo una relación especial con mis fans, que me apoyan y me dan ánimos. Han sido mi apoyo en los momentos buenos y malos", confesó la intérprete a Entertainment Tonight.

En concreto, Céline aprecia profundamente que sus seguidores se preocupen tanto por su carrera musical como por su bienestar personal y el de su familia.

"Se preocupan mucho por si soy feliz o si estoy triste, en los momentos buenos y en los malos, siempre están ahí para mí. Me apoyan no solo en la música, sino en todo lo que hago. Se me ha criticado por ser como un libro abierto durante todo este tiempo, pero creo que al final ha merecido la pena, porque mis fans me conocen muy bien", manifestó.