Top: Videojuegos más esperados en 2017

Los ‘gamers’ esperan con ansias grandes videojuegos que serán lanzados el próximo año, Resident Evil 7: Biohazard, Halo Wars 2, Sniper Elite 4, entre otros, forman parte de la lista de los lanzamientos más esperados de esta industria, que cada vez tiene más adeptos.

Resident Evil 7: Biohazard - 24 de enero

La séptima entrega de la saga zombie prepara grandes cambios para este 2017. El juego cambiará su perspectiva de tercera a primera persona y sobrevivir será la tarea más importante. El juego exigirá a los jugadores explorar los escenarios a fondo, recogiendo objetos y pistas para resolver los niveles.

Sniper Elite 4 - 14 de febrero

Ofrecerá un sistema balístico que ha definido el género de los ‘shooters’, fascinantes opciones de sigilo e intensa acción en tercera persona. También presentará escenarios más grandes y variados que se hayan visto en una entrega de Sniper Elite. Sniper Elite 4 transportará a los jugadores a la Segunda Guerra Mundial, en donde Karl Fairburne, agente encubierto y tirador de élite, luchará junto a la resistencia italiana para liberar a su país del yugo del fascismo.

For Honor - 14 de febrero

Vikingos, samuráis y caballeros de distintas épocas medirán sus fuerzas luchando cuerpo a cuerpo. La perspectiva del juego será en tercera persona, en la que se podrán elegir diferentes guerreros con diferentes armas y estilos. La simpleza a la hora de jugar es uno de los atractivos más importantes de este videojuego.

Horizon Zero Dawn - Exclusivo de PS4, 28 de febrero.

Es un estimulante y nuevo juego de acción y de rol exclusivo para el sistema PlayStation 4, en el que los jugadores encarnarán a Aloy, una hábil cazadora que debe sobrevivir y proteger a su tribu contra la fuerza, el tamaño y el poderío bruto de las máquinas. El contexto del videojuego será un exuberante mundo postapocalíptico, donde las colosales criaturas mecanizadas dominan un territorio que le han arrebatado a la humanidad.

Halo Wars 2 – Para PC y Xbox One, 21 de febrero

Este videojuego será pura estrategia en tiempo real a la velocidad del combate de Halo. Los jugadores dirigirán a los ejércitos de ‘Spartans’ y otras fuerzas de combate de Halo, como Warthogs y Scorpions, en un brutal combate contra un aterrador enemigo en el mayor campo de batalla de Halo.

Mass Effect: Andromeda – Mayo

Este videojuego llevará a los jugadores más allá de los confines de la Vía Láctea y hasta las profundidades de la galaxia de Andrómeda. La misión será liderar la búsqueda de un nuevo hogar para la humanidad en esta inexplorada y peligrosa región del espacio. Enfrentándose a amenazas alienígenas, los jugadores tendrán que armar su tripulación para escribir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.

Ghost Recon: Wildlands – Noviembre

El objetivo del juego será es armar un grupo de combatientes que debe eliminar la actividad criminal usando diferentes estrategias: sigilo, batallas frontales, explosivos enfrentamientos o sabotaje. Es uno de los jeugos de acción más esperados por los ‘gamers’.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’

El juego introducirá un mundo abierto en el que los usuarios serán capaces de encontrar distintos caminos o vías para llegar a un objetivo en el mapa.