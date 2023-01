"Todos me miran" Insultos e improperios en contra de Gloria Trevi por mala ortografía

Al parecer la diva de méxico puso en práctica parte de la letra de su gran éxito 'Todos me miran'

"Y todos me miran, me miran, me miran,

por que se que soy fina por que todos me admiran,

Y todos me miran, me miran, me miran,

por que hago lo que pocos se atreverán,

Y todos me miran, me miran, me miran,

algunos con envidia pero al final,

pero al final, pero al final, todos me amaran....."

Gloria Trevi "Todos me miran":



Un error de ortografía le costó muy caro a la mexicana , quien ha recibido insultos que no la bajan de "Burra" en las redes sociales.

Gloria Trevi es una mujer que siempre se ha caracterizado por generar polémica y demostrar su carácter cuando de defenderse se trata.

Pero este trino enviado el 1 de enero generó todo tipo de críticas en redes sociales.

Las respuestas luego fueron reiterativas, tratando de escapar del apuro digital al que fue sometida.

a todos los "eruditos" de ortografía q andan por estos rumbos y están en "chock" porque ayer "escribí" vamos con B de iBURROS!...les digo... — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Luego ella trató de defenderse así:

...que existen los errores de DEDO!!!asi q...x favor recuperen el sueño!...😂😂😂😂y por si no les gusto la sopa aqui les va otra cucharada!!... pic.twitter.com/AQLxu6bNfn — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Y es que Trevi parece que no para de usar su teléfono móvil, sus trinos cada instante dan prueba de ello.

...REGLAS de ortografía! soy YO quien les responde! y me es mas importante darles cariño y respuestas a los mas posibles q estar checando... — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Y su error lo intentó tapar con críticas a los que inventaron la ortografía.

las reglas q puso algun infame! para joder niños como la U enmedio de la E al escribir qUeso! siendo q suena igual q la K q casi ni usamos.. — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Pero la discusión no paró allí, ella siguió adelante con las críticas y mensajes en su defensa.

asi q me importa ma...s el sentido de mis fraces q las criticas de sepa madre! seguire tratando de progresar en la vida pero... — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Aquí trata de suavizar la pelea por redes enviándole un mensaje de amor a sus fans y detractores.

ahorrense la molestia de corregirme ortografia! si quiero decirles... "ke loz ámo demaciado "quedense con el sentifo de mis palabras!💋 — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Gloria Trevi también compartió estos mensajes de algunos de sus fans. Para tratar de demostrar el apoyo de algunos de ellos.

Y con este trino ya trató de expresarle a sus fans que la discusión tenía punto final.

😬ok! ya me desahoge! 😅🙈💋❤️❤️❤️❤️🙏🏻 — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017



Este año no lo inició de manera diferente, pues por estos días ha sido criticada fuertemente por escribir de forma incorrecta que, según ella, no lo es.



La cantante quiso empezar con un mensaje de motivación y agradecimiento hacia sus seguidores de Twitter con este comentario: "¡los amo tanto raza! Bamos a decretar salud ¡Ahora tú!", pero no fue recibido de la misma manera por sus fans, pues una vez publicado solo recibió reclamos por su mala ortografía.

buenos diaaaas Raza!😁❤️🙏🏻💋 — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 1, 2017

Estos comentarios parecen haberle 'resbalado' a la cantante, pero lo que sí es cierto es que algunos fans subieron el tono a los insultos por solo una equiovocación en una letra.