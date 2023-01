¿Tan pronto acabará la relación? Tom Hiddleston y Taylor Swift podrían estar 'en crisis'

A pesar de que en las primeras semanas de su noviazgo Tom Hiddleston y Taylor Swift no tuvieron ningún reparo en pasear su amor por las playas de California o las calles de Roma, ahora la cantante preferiría moderar sus apariciones públicas para mantener su vida privada alejada del foco mediático, una decisión que podría haber causado la primera gran crisis en su relación al chocar frontalmente con el deseo del actor de recorrer la alfombra roja de la próxima gala de los premios Emmy de la mano de su amada.

"Tom quiere que su relación sea pública e incluso le ha pedido a Taylor que le acompañe a los premios Emmy, pero ella quiere mantener su vida privada fuera del radar. La necesidad de Tom de que su noviazgo se haga público tan rápido incomoda a Taylor. En un primer momento, ella intentó complacerle, pero ahora tiene miedo de que él esté más enamorado de la idea de estar saliendo con Taylor Swift que de ella como persona. Taylor es una mujer joven e independiente que no necesita ningún novio para que su vida esté completa", revela una fuente al periódico Daily Mail.

El nuevo romance de Taylor se ha visto ensombrecido por las sospechas de que podría tratarse de un montaje publicitario para aumentar la popularidad en Estados Unidos del intérprete británico -y ayudarle así a conseguir el ansiado papel de James Bond-, desde que saliera a la luz en junio la publicación de una fotos de ambos besándose 'robadas' por los paparazzi semanas después de que la pareja se conociera en mayo en la gala del Met y de que la cantante pusiera fin a su relación con el DJ escocés Calvin Harris unas semanas antes.

No obstante, en una de las pocas ocasiones en las que Tom Hiddleston ha hablado en público sobre su noviazgo, no dudó en negar todos los rumores sobre el supuesto artificio.

"Bueno... A ver cómo lo explico: Taylor Swift y yo estamos juntos y muy felices. Gracias por preguntar. Esa es la verdad, no es ningún truco publicitario", confirmaba a The Hollywood Reporter.

Pese a que hasta el inicio de su romance con Taylor el británico había mantenido un perfil muy discreto, ahora no parece molestarle demasiado la atención que recibe su vida privada, que asimila como una consecuencia directa de su profesión.

"No me molesta la atención mediática, es algo que viene con el hecho de ser auténtico. Debes estar seguro de que realmente crees en todo lo que haces, y mientras seas consciente de eso, no importa los que los demás opinen sobre ti, ya que la naturaleza de ser una figura pública es que todo el mundo tenga una opinión sobre ti. Todo irá bien mientras te comprometas con lo que haces con autenticidad", explicaba el intérprete en la Comic Con de San Diego.