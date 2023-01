Subastan objetos personales de la actriz Audrey Hepburn, leyenda del cine

Más de 500 objetos personales de la actriz Audrey Hepburn (1929-1993), considerada una de las leyendas femeninas del cine estadounidense, se subastarán en la casa Christie's de Londres.

Algunos de esos artículos se pueden adquirir ya por internet y hasta el 3 de octubre, mientras que los más valiosos se ofrecerán al público de forma presencial el día 27 de septiembre en la casa de subastas.

La colección se exhibe desde mañana en la capital británica y ofrece, por primera vez, la oportunidad de adquirir piezas únicas que hasta ahora pertenecían a la familia de la artista.

Los guiones de la película "Desayuno con diamantes", retratos originales de la actriz durante el apogeo de su carrera, entre 1953 y 1968 o unas zapatillas de ballet rojas forman parte de la colección.

También figuran el maletín lacado en negro con el que la actriz llegó a el Reino Unido, valorado entre 400 y 600 libras (entre 453 y 679 euros) o el contrato para el musical "High Button Shoes", estimado entre 1.000 y 1.500 libras (entre 1.133 y 1.699 euros)

Dentro de la recopilación destaca un vestido de cóctel de satén azul de la marca Givenchy, usado por Hepburn en una sesión de fotos con William Klein, para una editorial de moda promocionando "Two for the Road" en 1966 y que está estimado entre 10.000 y 15.000 libras (entre 11.333 y 16.999 euros).

El director de colecciones privadas de la casa de subastas, Adrian Hume-Sayer, señaló que desde Christie's estaban "encantados" de que les hayan confiado la venta de artículos personales de la actriz, quien sigue teniendo "relevancia y atractivo".

Esta puja ofrecerá a aficionados y coleccionistas la oportunidad de adquirir objetos únicos que nunca antes se han visto en el mercado y que ofrecerán "nuevas perspectivas de la vida de una mujer notable", apuntó.

Por su parte, los hijos de la actriz, nacida en Bélgica, Luca Dotti y Sean Hepburn Ferrer, señalaron que están buscando "compartir el espíritu" de su madre a través de la venta de estos objetos personales.

