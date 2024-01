Su esposa no puede caminar y él le lleva agua de mar: el momento conmueve hasta las lágrimas

El Internet está lleno de personas atentas a cada detalle ocurrido alrededor del mundo, hay quienes se enfocan en las noticias, otros en el contenido, pero también existen algunas que hacen virales los detalles más tiernos y precisamente esto es lo que ocurre con esta pareja de adultos.

Y es que a través de redes sociales un video le ha dado la vuelta al mundo, allí aparecen dos adultos mayores, quienes protagonizan una escena que ha conmovido hasta las lágrimas a más de uno, pues ya son cientos los que desean un amor tan grande como el que ellos se demuestran.

La filmación inicia con el hombre caminando por la playa, algo que por sí mismo no sería extraño, hasta que se hace notorio que en sus manos lleva un poco de agua que acaba de sacar del mar. A paso lento, él camina hacia la costa, donde hay otras personas mirándolo.

Con cuidado, paso a paso, el adulto mayor se dirige a una silla ubicada justo frente al enorme cuerpo de agua, directamente hacia una mujer. Al parecer la esposa del hombre, quien no puede caminar hasta el mar, pues a su lado se ve que tiene unas muletas y otros elementos que le ayudarían a moverse, mismos que son muy complicados para poner en uso sobre la arena.

Debido a esto y con mucho cuidado, él se ubica de tal forma que el agua que trae en sus manos pueda derramarla sobre las de ella. Cuando sucede, le hace un pequeño masaje y toma sus dedos y palmas para que todo se llene del mar que la mujer no puede tocar.

Esta muestra de amor ha llenado de ternura y sentimiento a los usuarios de Internet, quienes se han encargado de que el momento le dé la vuelta al mundo y que, además, han manifestado que al ver el cariño entre los dos adultos mayores se han dado cuenta del valor que tiene.

Los comentarios no se han hecho esperar, especialmente en un trino publicado en la red social ‘X’ antes conocida como Twitter, en donde una usuaria compartió las imágenes junto al texto: “estoy llorando hace media hora con este video de un señor llevándole agua del mar a su esposa que no puede caminar 😭”.

estoy llorando hace media hora con este video de un señor llevándole agua del mar a su esposa que no puede caminar 😭 pic.twitter.com/Vl4RqrjpF5 — vera (@veramaida_) January 10, 2024

