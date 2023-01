Stormi es la inspiración para la nueva línea Maquillaje Kylie

Es innegable el éxito que ha tenido la menor del clan Kardashian Jennner con su millonaria empresa de cosméticos, la cual está estrenando una nueva línea inspirada en Stormi, la bebé de Kylie.

Publicidad

A través de su cuenta de Instagram la joven empresaria, y ahora mamá, publicó un video en el que se muestra la nueva paleta de sombras y labiales que tienen como nombre ‘The Weather Collection’, con los destacados ‘Eye of the Stormi’ y ‘Keep Calm Before the Stormi’.

Sin duda, la hija menor de Kris Jenner ha logrado seguir, e incluso superar, los pasos de su hermana mayor Kim en cuanto a negocios se refiere.

Mira También:

Publicidad

Con emotivos mensajes, el clan Kardashian recuerda a su fallecido padre

Publicidad