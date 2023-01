"Sigo enamorada y feliz": Esperanza Gómez desmiente rumores de separación

Foto: Instagram @esperanza_xxx

Esperanza Gómez , la actriz porno colombiana que altera las redes cada vez que se habla de ella, ofreció una entrevista a la emisora 40 Principales en la que dejó claro que su relación con su esposo, de quien solo se sabe que también es colombiano, es muy estable y lo que se dice de una supuesta separación son solo rumores.

“Son mentira, siempre los medios tienen que inventar algo, así que son puros cuentos. Sigo enamorada, feliz con mi marido siempre ahí de alcahueta con lo que me gusta, me apoya con la polla, con todo…”, aseguró a Diego Sáenz , conductor del programa de las tardes en dicha emisora.

Además, Esperanza comentó que su trabajo no ha incidido de manera negativa en su relación amorosa, pues sabe separar muy bien ambas cosas y no se ha involucrado sentimentalmente con ningún actor con el que haya grabado contenidos xxx.

“Trato de mantener separado eso porque cuento con una relación muy bonita, que es muy difícil encontrar a un hombre, sobre todo colombiano o latino, que lo apoye a uno en esta profesión, no es fácil. Tengo la confianza y no quiero perder esto. Me puede gustar mucho un hombre, puede ser muy lindo, muy superdotados, pero no voy a perder lo que tengo por una pasión y ya”, manifestó la actriz.

Finalmente, la colombiana reveló algunos detalles del nuevo proyecto que está a punto de lanzar. Se trata de una página web, dirigida a público adulto, en la que hablará de diversos temas sexuales, de moda y habrá una sección de contenido explícito "no necesariamente pornográfico", como ella misma aclaró en la entrevista.

También seguirá trabajando en Argentina para la compañía Brazzers y pasará tiempo en Cali “porque allí está mi marido, mi familia y mantengo mucho con ellos”.

