Sergio Luis Rodríguez cuenta la verdad sobre su separación de Peter Manjarrés

Desde hace mes y medio, el Rey Vallenato 2009 Sergio Luis Rodríguez, quien fuera por 12 años la fórmula acordeonera del cantante Peter Manjarrés, ha tenido que sortear más de una situación incómoda.

Una vez que se hizo pública la noticia de su separación, la ola de críticas y hasta de insultos no se hizo esperar. Lo tacharon de malagradecido, desleal y traidor.

¿Cómo recibiste todo lo que se desató en las redes, luego de conocerse la noticia?

“Me sorprendió mucho y no estaba preparado. Dije: ‘Dios mío, ¿qué está pasando?’ Las separaciones siempre han generado polémica en su momento. La gente es apasionada. Trato de verle el lado positivo. La gente se afectó y se expresó. Otra cosa es que a nadie le hubiera importado y todo hubiera sido como ‘ok, chévere, bacano, no ha pasado nada’. Creo que la gente se hizo sentir de algún modo”.

¿Qué les respondes a los que te han calificado de traidor?

“Yo le dejo todo a Dios. Él va mostrando las cosas y, a medida que pase el tiempo, se va a entender todo”.

¿Por qué te separaste de Peter?, ¿cuál fue la razón?

“Llega un momento en la vida de todo ser humano en el que uno siente que un ciclo acaba y que se debe tomar una decisión, no por nada negativo ni porque me hicieran sentir mal, o que Peter me hubiera hecho algo malo. ¡Jamás!. Él me crio, musicalmente. Arranqué con él a los 18 años. Ya tengo 30, soy una persona madura, con hijos, una esposa. Simplemente, sentí que debía hacerlo. La gente se pregunta: ¿cómo se separaron, si se veía tan buena esa unión?’ No quiere decir que estaba mal. Pasa en todos los ámbitos: en el fútbol, en el periodismo. Uno siente que quiere cambiar. Me llegó el momento de tomar una decisión, y quise vivir esa experiencia. No hago las cosas de mala fe. Yo fui, primero, seguidor de Petery sigo siéndolo. Todos los días le deseo lo mejor y le pido a Dios que le vaya muy bien”.

