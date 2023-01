¿Será correspondido? Liam Payne se toma muy en serio su relación con Cheryl

El vocalista de One Direction Liam Payne (22) está decidido a tener una relación feliz y duradera junto a su pareja, la cantante inglesa Cheryl Cole (32), por lo que trata de demostrarle cada día que la diferencia de edad que existe entre ellos es un detalle sin importancia.

"Al principio Liam se encontraba un poco abrumado por la situación -especialmente con el divorcio de Cheryl- pero después de todo lo que han pasado juntos, se ha enamorado perdidamente de ella y está siendo muy protector. Siempre intenta agradarla, dejando claro que vale la pena tenerlo como novio, aunque sea muy joven y haya tenido miedo de que ella no le tomase en serio. La llena de regalos y se comporta como un buen chico mientras planean su futuro juntos", reveló una fuente a la revista Heat.

Publicidad

No obstante, parece que Liam está intentando convencer a la persona equivocada, pues la que en realidad no está muy segura sobre la viabilidad del noviazgo es Joan, la madre de Cheryl, quien habría aconsejado a su hija que no tenga prisa por involucrarse en una relación seria.

"Joan ya le ha advertido de que tiene que tomárselo con calma, y que si todo está bien el amor durará. Cheryl es muy romántica, pero al mismo tiempo necesita saber bien lo que está haciendo. Ya ha estado casada dos veces y la verdad es que su historia con Jean-Bernard [Fernandez-Versini] fue demasiado acelerada. Todo el mundo espera que no vuelva a cometer el mismo error. Liam es un buen chico, pero está algo confundido porque Cheryl a veces parece entusiasmada al pensar en su futuro y otras veces no", aseguró el mismo informante.

Por: Bang Showbiz