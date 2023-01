¿Se parecen? Este es el actor que sustituirá a Kevin Spacey en película

El veterano actor Christopher Plummer grabará todas las escenas de Kevin Spacey para sustituirlo en su más reciente filme tras las denuncias sexuales en su contra, informó el miércoles un portavoz del estudio Sony.

El director Ridley Scott decidió sacar por completo al actor y volver a grabar rápidamente todas sus escenas con Plummer para mantener el estreno de la película previsto para el 22 de diciembre.

"Y el estudio le apoyó", dijo el vocero bajo reserva a la AFP. "Están comprometidos para el 22 de diciembre. Si alguien puede lograrlo es Scott".

Plummer interpretará ahora a J. Paul Getty en el drama policial "All the Money in the World" (Todo el dinero del mundo, aunque sin título oficial en español) sobre el secuestro del nieto de 16 años del millonario estadounidense en 1973.

Spacey filmó un total de ocho días y en muchas de las escenas aparecía él solo, según medios especializados, que indicaron que los protagonistas Mark Wahlberg y Michelle Williams están de acuerdo con la decisión y listos para regrabar lo que haga falta.

Plummer era de hecho la primera opción para el papel pero el estudio quería un nombre más conocido, según The Hollywood Reporter.

Esta película era una de las principales apuestas de Sony para el Óscar, y con este giro puede volver a serlo.

"La campaña por los premios está en movimiento", dijo el portavoz.

Varios hombres han acusado a Kevin Spacey de abuso sexual desde finales de octubre, luego de que estallara el caso de Harvey Weinstein y la marea de acusaciones de agresión sexual que le siguió.

Un joven que afirmó haber sido abusado sexualmente por el actor en julio de 2016 en una isla cerca de Boston puso una denuncia y la policía abrió una investigación, dijo el miércoles la madre del chico.

La policía de Londres ya investiga otra denuncia por un caso en 2008, cuando Spacey dirigía el célebre Old Vic Theatre.

Por: AFP