Scott Eastwood llama al padre de su novia fallecida hace dos años para darle el pésame

En su reciente entrevista con la revista GQ Australia, el actor Scott Eastwood revelaba cómo le había marcado en el plano sentimental la muerte en 2014 de una de sus novias en un accidente de auto, una tragedia que le afectó hasta el punto de no sentirse con fuerzas para ponerse en contacto con el padre de la joven y ofrecerle sus condolencias. Ahora, dos años después de la muerte de Jewel Brangman -como se ha sabido que se llamaba su pareja-, el intérprete por fin ha reunido el coraje para descolgar el teléfono y llamar al hombre que podría haberse convertido en su suegro, quien no estaba demasiado contento de no haber tenido noticias suyas en tanto tiempo.

"Sinceramente, estaba dolido con él. Me sentí decepcionado cuando no acudió a la ceremonia que organizamos para celebrar la vida [de Jewel]. Mucha gente se sintió decepcionada, muchos de sus amigos volaron desde la otra punta del país para presentar sus respetos y condolencias. Ni siquiera envió flores", afirma Alexander Brangman, padre de la difunta novia de Scott, en una entrevista a People en la que revela que el hijo de Clint Eastwood se mostró profundamente arrepentido de su comportamiento tras la muerte de Jewel durante la conversación telefónica que ambos mantuvieron este martes.

"Me dijo: 'No me puse en contacto antes porque no sabía qué decir'. Se disculpó".

En un principio, a Alexander no le pareció correcto que Scott, a quien asegura haber conocido en persona durante los dos años que duró la relación que mantuvo con su hija, decidiera hablar públicamente por primera vez del fallecimiento de Jewel en una revista solo para conseguir, desde su punto de vista, la simpatía del público.

"Creo que no manejó la situación correctamente. Me parece que la forma en la que abordó el tema [en la entrevista] fue muy interesada. Yo estaba enfadado, pero es cierto que cada uno lleva la pena como puede. Él es un buen chico. No estaba al corriente de cómo había vivido el duelo, me gustaría saber más acerca de todo lo que tuvo que pasar. Porque sé que resulta duro", asegura ahora el padre de Jewel, que ha acordado con el actor encontrarse cara a cara algún día para hablar con más calma.

Según revela ahora Alexander, Scott y Jewel habían roto su relación entre seis y nueves meses antes del accidente que acabó con la vida de la joven cuando el airbag del vehículo que conducía saltó tras una pequeña colisión con otro coche, haciendo que un trozo de metal saliera disparado y se le clavara en el cuello.

Por: Bang Showbiz