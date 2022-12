Roberto Gómez Bolaños se encuentra estable, tranquilo y feliz

Expectativa y conmoción vive toda Latinoamérica con el complicado estado de salud de Roberto Gómez Bolaños, una de las figuras hispanas más queridas en el mundo.

En los últimos días mucho se ha especulado sobre su verdadera condición, incluso su hijo Roberto Gómez Fernández ha asegurado que se encuentra “delicado, pero estable”.

En abril de 2013, se recuerda que una cuenta falsa de la cadena de noticias CNN anunciaba la muerte del comediante, una información que circuló varias veces en las redes sociales.

"No puedo caminar; ese es mi gran problema. Me distinguí por algo, por mucho movimiento; ahora sufro de eso, pero no estoy peor, me han matado como veinte veces o más”, aseguró Bolaños en una entrevista.

Chespirito sufrió graves quebrantos de salud desde junio de 2013: tuvo que asistir a varios eventos en silla de ruedas porque había perdido gran parte de su movilidad y no escuchaba bien.

Gómez Bolaños está bajo estrictos cuidados médicos en Cancún, lugar donde reside hace bastante tiempo debido a sus problemas para trasladarse a lugares que no estén al nivel del mar.