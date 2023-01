Rihanna celebra sus 30 años burlándose de ella misma y de sus críticos

Los que odian a Rihanna tienen todas las de perder porque a ella no le importan las críticas, ni los insultos, ni los comentarios desagradables y el mejor ejemplo de esto es la historia que publicó en su Instagram:

En la publicación se observa a Riri con una camiseta que lleva el mensaje: "I hate Rihanna. Don't trust anyone under 30" es español: "Yo odio a Rihanna. No confíes en nadie menor de 30".

También escribió un mensaje anexo que decía: "Last day to make a bad decision and blame it on my 20's". Traducción: "Último día para tomar una mala decisión y culpar a mis veintes".

Este divertido mensaje se debe a que el día de hoy la intérprete celebra su cumpleaños número 30.

Una gran estrategia: búrlate de ti mismo y demuestra que las críticas de los demás son inofensivas y nada importantes.

Hay que seguir el ejemplo de Riri, que los años que lleguen, te agarren con un mejor sentido del humor.

