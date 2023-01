Reconocida actriz confiesa que tendría relaciones con otra mujer

Tras conseguir el papel de Emily Fields en la serie 'Pequeñas mentirosas' la actriz Shay Mitchell ya no ha podido volver a dar una sola entrevista sin que le pregunten directa o indirectamente si, al igual que su personaje en la ficción, ella también es homosexual. Sin embargo, le resulta imposible responder a esa preguntar con un simple 'sí' o 'no' porque, aunque actualmente mantiene una relación con un hombre, no descarta compartir su vida con una mujer en un futuro.

"Cuando empecé, la gente me preguntaba: '¿Qué eres tú [gay o hetero]?'. A ver, ahora mismo estoy saliendo con un chico. Pero no sé cómo estarán las cosas dentro de tres años. Amas a quien amas: blanco, negro o de lunares. Eso es lo que solía decir mi padre. No voy a colgarme una etiqueta. Cuando tenga 50 años igual mantengo una relación sentimental con una mujer, y entonces qué. ¿Ya había dicho que era heterosexual y ahora ya no lo soy?", explica la intérprete en el número de junio de la edición estadounidense de la revista Cosmopolitan.

Shay es la última en una larga lista de celebridades que han afirmado públicamente estar abiertas a mantener relaciones sentimentales con personas de ambos sexos, aunque al igual que la actriz casi ninguna de ellas ha utilizado el término bisexual para definir su orientación sexual.

En el caso de Demi Lovato, la cantante se limitó a reconocer que las canciones de su nuevo álbum que hablaban de mantener relaciones con mujeres estaban basadas en "experiencias personales". Su antigua compañera de la factoría Disney, Miley Cyrus, fue mucho más clara y directa a la hora de hablar de su sexualidad, revelando que estaba "abierta" a cualquier persona que la quisiera tal y como es.

"Estoy abierta a todo siempre y cuando sea consentido y no implique ningún animal y todo el mundo sea mayor de edad. Cualquier cosa que sea legal me parece bien. Estoy abierta [a la posibilidad de mantener una relación] con cualquier adulto, cualquiera que tenga más de 18 años y esté dispuesto a quererme. Yo no me identifico con ser una chica, o un chico para el caso, y no tengo que tener una pareja que se identifique únicamente con uno de esos dos géneros", aseguraba Miley en una entrevista a la revista Paper.

Por: Bang Showbiz