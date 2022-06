"Quería cerrar el ciclo con perdón": Natalia Durán habla con la verdad sobre su padre biológico

Una de las grandes figuras de la farándula colombiana, Natalia Durán, es una representación de amor y resiliencia con su historia de vida al hacer público que padece de cáncer de tiroides y síndrome de Asia. Sin embargo, en esta ocasión la caleña, de 38 años, habló directamente de sus relaciones familiares, y de cómo estas han influido para bien o para mal en su vida.

En una entrevista dada por la también modelo a Diva Rebeca, relata cómo vivió parte de su infancia y qué tanto tuvo que pasar para tener el núcleo familiar con el que cuenta hoy en día: "Yo tuve un papá y una mamá biológicos. Mi mamá huyó conmigo. Nos alejamos de ese hombre maltratador que era una cosa densa. Estuvimos solas cuando estaba chiquita. Y ahí fue que conoció a mi papá que me adoptó”.

Además, habló del momento preciso en el que decidió dar el siguiente paso y tener un acercamiento con su padre biológico, sin contar con que el tiempo no le alcanzó: “Cuando yo fui a buscar a mi papá biológico le dije a mis tías que quería cerrar el ciclo con perdón. Y justo cuando lo iba a buscar él murió. Mi mamá ya se había muerto. Me quedé con mi hermoso papá no biológico”.

Finalmente, la actriz enfatizó que, pese a todo lo que tuvo que vivir en su juventud, actualmente agradece porque con base en ello, ahora está más fuerte que nunca:

“Todas las dificultades en mi infancia, son las mayores bendiciones que he experimentado en la vida. Gracias a esos abusos soy una persona empática. Aprendí a experimentar a través de ellos momentos difíciles. Eso ha marcado fuertemente mis decisiones de vida”.