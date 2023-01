"Queremos desmitificar en Asia Express que las lesbianas somos 'machorras'": Las novias

Para revivir los mejores momentos de Las novias en Asia Express entra aquí

Milena es una persona que se aburre fácilmente de la cotidianidad y con su pareja siempre tienen tema de que hablar. "si ella ve algo blanco, yo lo veo negro". Y aunque pelean como cualquier pareja, ella prefiere ceder para evitar conflicto. Destaca que le gusta todo de su pareja, su personalidad espontánea y hasta su terquedad, "con ella nunca nada es aburrido", y ese es el gran plus que Karen tiene.

Karen no soporta que Milena siempre quiera tener la razón aunque confiesa que la que lleva el liderazgo de la relación es ella. Además su orden excesivo a veces llega a fastidiarla. En cuanto a lo positivo y lo que admira es su gran pasión por la vida, su inteligencia, su amor por la lectura y el deseo de ayudar siempre a los demás.

Son el complemento ideal para esta aventura. Durante el viaje cuando una duerma, la otra va estar pendiente, cuando una flaquee la otra la animará, a pesar de que tienen personalidades opuestas tienen muchos puntos en común como el ser muy vanidosas, y gustos muy diferentes: Milena le gusta madrugar, Karen por el contrario empieza su día al medio día, Milena ama a los perros y Karen a los gatos. Milena es selectiva con la comida, no come carne, solo pollo y pescado y es asquienta. Karen come todo lo que le pongan, es despilfarradora, Milena por el contrario busca el ahorro. Mientras a una le gustan los planes extremos la otra se broncea y se toma selfies, por eso no dudan en llamar con este nombre a su dupla.

Karen tiene sangre de negra, no la pican los moscos en cambio a Milena por el contrario la pican todo el tiempo, no teme a los bichos ni a tener que probarlos, no sufre de alergias, le encanta el picante aunque el médico se lo prohibió y aunque no tiene problemas con las condiciones climáticas le fastidia mucho estar sudando, por lo general en casa se baña tres veces al día.

Milena es testaruda, desconfiada, cositera, todo lo investiga y eso es lo que a Karen le molesta. Es muy ordenada, incluso dice que tiene régimen militar para organizar su ropa, la cual la tiene organizada por colores y estilos mientras que el closet de Karen parece que estuviera en carnaval, "parece una mochila, esta todo revuelto". Es algo por lo que en su cotidianidad discuten bastante ya que la ropa y sus complementos están regados por toda la casa. Para Milena, Karen es su mayor detonante, "yo la quiero matar todo el tiempo, lo que más me molesta es que no me haga caso, es demasiado terca", con humor dice que no sabe si está pagando un karma o es una bendición su relación con Karen pero se aman inmensamente, son sarcásticas, habladoras, tiernas y muy divertidas.

No han viajado mucho aunque en Santa Marta disfrutan los planes de playa, surf, nadan, han hecho parapente y en navidad estuvieron en Bogotá compartiendo con la locutora radial de la W: Camila Chain y su novia: 'La Crespa Martínez', quienes son muy amigas de la pareja, especial Camila que es la mejor amiga de Milena. Ella le toma del pelo a Karen que siempre le está diciendo que quiere viajar y bueno ya que se dio esta oportunidad de 'Asia Express' le dice "ahí tienes tu viajecito y me sale barato porque yo no corro con ningún gasto y nos toca conseguirnos todo".

Son el equipo perfecto para emprender esta aventura primero por su orientación sexual que consideran un pro para desmitificar en le televisión que las lesbianas son machorras y que se ven feas juntas, que se golpean y que son exhibicionistas, cosa que ella no son, si tienen sus muestras de cariño pero no andan pegadas como chicles, se dicen cariñosamente: "bebe, cosita rica, negra mía".

Karen es la más femenina y exuberante y Milena por su parte es más masculina sin ser machorra, es vanidosa y como ella dice: 'caballerosa'.

Karen es muy celosa y le gusta provocar a Milena coqueteando con los hombres y no con las mujeres, a veces logra que ellos pasen la línea y ahí es donde entra Milena a defender los suyo. Milena es el centro del huracán y Karen el exterior, es el mejor ejemplo para describirlas.

El mensaje que quisieran darle a Colombia es que todo es posible, que sueñen, que si quieren algo en la vida deben pedírselo al universo y que hagan cosas para que les pasen. Quieren que la gente que las ve se den cuenta que amor es amor desde cualquier punto de vista, que separen la genitalidad de lo que es el amor "Ya es hora de cambiar el tema de que dos personas del mismo sexo no se puedan amar, queremos cambiar los estereotipo que han hecho de las personas gays".

Les preocupa que estando en el programa no puedan ser cariñosas ante cámaras, le da miedo que los niños vean sus muestras de afecto eso y generen controversia y rechazo en los colombianos. La sobrina de Milena es la única persona que no sabe que es gay y por el lado de Karen, su abuela. Hay preocupación pero no dejaran de demostrarse amor, a pesar del morbo que esto pueda despertar en los hombres y la polémica en las familias de nuestro país.

Karen aportará a esta dupla la agilidad, lo acelerada, su astucia, la coquetería, el despiste y un mínimo idioma inglés, tiene la presencia física para conseguir lo que quiera ya que es muy voluptuosa, y tiene esa facilidad para que todos la miren. Milena por su lado aportará la inteligencia, la calma y pausa, su machacado inglés, y su conocimiento sobre las culturas milenarias.

Este viaje le va a dar duro a ambas, pues mientras una ama el orden y la limpieza, la otra es más desordenada. El aseo personal es un tema que les preocupa mucho y sobre todo el tema del baño, y Karen el tema de la alimentación y sus horarios puede afectarle bastante. Incluso a Milena le preocupa que Karen pierda algo, es muy despistada, pero a pesar de todo ambas coinciden en que no existe una mejor compañía que el hecho de estar juntas en un viaje como este, no me sentirían tranquilas la una sin la otra.



Nombre: Milena Hernández Díaz Granados

Edad: 40 años

Ciudad: Santa Marta

Ocupación: Estudió cuatro semestres de Publicidad y Mercadeo y luego de un tiempo se dio cuenta que no era lo suyo y se decidió por el Derecho, especializándose en Comercial y Marítimo.

Su mayor motivación para estar en 'Asia Express' es vivir la experiencia de conocer estos cuatro países que ha visto en películas e incluso en el juego de 'Play Station' de 'Tomb Raider' que siempre juega y en donde aparecen esos templos maravillosos, así que conocer estas culturas junto a su pareja le parece maravilloso. Ha sido una persona que ha tenido los recursos para viajar, conoce casi toda Europa , Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Venezuela, siempre viajando con presupuesto de turista y dándose los gustos que quiere.

Lo más difícil para ella en el viaje será no poder tener acceso a un baño, le aterra tener que hacer sus necesidades al aire libre o en sitios que higiénicamente no sean los más adecuados, como toma mucha agua constantemente tiene que estar visitándolo y realmente es lo que más le preocupa. Le aterra no tener sus cremas corporales y faciales a mano para poder cuidarse, es supremamente vanidosa.

Para ella es desesperante el tema de los mosquitos y desde ya está tomando medicamentos para evitar cualquier picadura que le pueda amargar sus días, no tiene problemas con el clima y se adapta fácilmente, con el tema de la dormida no tiene lio, se duerme cuidando un tigre. Quizá durante la competencia teme que al estar en trayectos muy largos andando en bus se quede dormida y pueda perderse de algo. No tiene problemas con la ubicación, puede hacerlo fácilmente y tiene buen sentido de él. No tiene fobias, le teme a que se enferme y que su cuerpo no responda.



Nombre: Karen Dayana Manjarrés

Edad: 23 años

Ciudad: Santa Marta

Ocupación: Es modelo y trabaja como fotógrafa

Sueña con llegar a la televisión y quedarse en el corazón de los colombianos, aunque ya ha hecho pinitos participando como extra en algunas producciones y también como presentadora de un programa en Radio Galeón.

La actuación la lleva en las venas pues desde muy pequeña participaba en los grupos de teatro de su colegio y después de su universidad.

Estudió dos semestres de Marketting y negocios y luego para complacer a su padre estudio Contaduría pública. Es modelo y trabaja como fotógrafa, sus clientes son sus amigas, gente de la política a la que le hace la publicidad para sus campañas y estudios fotográficos que hace por encargo. Tuvo su propia línea de trajes de baño de la cual es su imagen.

Para ella poder participar en 'Asia Express' es una plataforma que la puede ayudar a cumplir su sueño de estar en la televisión y que la gente la reconozca; además se considera aventurera y cree tener toda la actitud para enfrentar los retos que se le presenten. Siempre ha soñado con vivir una aventura como esta porque en el único lugar que se encuentra como en casa es en una carretera.



Si ganara el premio mayor de 'Asia express' le gustaría montar su propio estudio fotográfico, conseguir los mejores equipos y la tecnología necesaria para hacer mejor su trabajo, además de poder ayudar a una Fundación con la cual trabaja recogiendo animales de la calle, vacunándolos, esterilizándolos y dándolos en adopción ya que le preocupa mucho el tema del cuidado hacia ellos.



Es muy espiritual y pegada a Dios aunque no dice ser católica ni cristiana. Se adapta a los cambios fácilmente a pesar del miedo que pueda causarle los retos nuevos. Le gusta conocer nuevas culturas y no teme enfrentarse a idiomas que desconoce. No teme estar lejos de casa.



Juega fútbol desde hace algún tiempo junto a su pareja y un grupo de amigas con quien han conformado un equipo femenino llamado 'Selfies Club' y entrena junto a su pareja crossfit. Es exageradamente impulsiva, terca, celosa, sarcástica, despistada, sensible y muy llorona. No almorzar a la hora exacta es su gran detonante, la pone muy de mal genio al igual que las mentiras. Aunque no le gusta pelear, ni gritar, con un gesto facial hace entender que no se encuentra bien. Su mayor virtud es la determinación para enfrentar cualquier cosa que se le presente, es generosa, coqueta, divertida y amorosa. No bebe, no es rumbera y tampoco muy enamoradiza, aunque su pareja confiesa que es bastante coqueta con los hombres y esto le genera celos a ella.



De padres son venezolanos, único país al que ha viajado. Su Papá es secretario de Educación de Santa Martha, su mamá estilista aunque no ejerce actualmente, tiene un hermano es médico y dos hermanos más. Es amiguera y su mejor amiga tiene 40 años, fue novia de su hermano y actualmente la persona que más la apoya en todo sentido.