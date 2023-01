¿Qué son las pecas y cómo debes cuidarlas? No te pierdas estos tips

Las pecas son manchas planas en la piel de color marrón que en general se dan en la cara y manos. Son causadas por un grupo de células en la piel que acentúan la melanina, un pigmento oscuro y es común que aparezcan en la piel que ha sido expuesta al sol.

Los rayos solares no son la única causa de su aparición: el factor hereditario es importante en la tendencia a desarrollar pecas en la piel. Las personas que tienen piel, ojos y pelo claros suelen ser propensas a ellas y se intensifican con la exposición al sol, lo cual no quiere decir que no puedan ser tratadas. Se ha establecido que las personas que tienen pecas son más propensas a desarrollar cáncer de piel. Esto por supuesto no quiere decir que todas las personas que tienen pecas desarrollan la enfermedad, pero las pecas deben ser un factor de advertencia para tener especial cuidado de su salud dermatológica.

¿Qué tan buenos son los remedios caseros?

Constantemente se promocionan remedios caseros y naturales para eliminar las pecas en poco tiempo, sin embargo, en la mayoría de ocasiones estas alternativas no son efectivas, lo más aconsejable por tanto es consultar con un dermatólogo para que recomiende de acuerdo con las necesidades personales de cada paciente.

Claudia Morales Ruíz directora científica de la Clínica del Acné – Dermosalud afirma:

"Es importante empezar el tratamiento con un especialista o dermatólogo con experiencia certifica, para optimizar cualquier cambio que usted desee para su piel. Además, lo recomendable es usar bloqueador solar diariamente, independiente del lugar y clima en el que se esté”.

Son varios los procedimientos que se pueden abarcar para tratar las pecas: Lifting facial, radiofrecuencia facial, peeling facial, rejuvenecimiento, estética corporal, estética facial, tratamientos para la cara, laser, medicina estética. Sin embargo, ningún tratamiento para eliminar las pecas será efectivo sino se usa un bloqueador solar adecuado de forma diaria, esto además es una medida preventiva.

¡Ojo con el sol!

Una de las formas más efectivas de cuidar la piel es no exponerse a los rayos del sol y usar bloqueadores o protectores solares. Los rayos del sol son mucho más potentes entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, por lo que se recomienda evitar el sol a esas horas.

