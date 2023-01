¡Qué perezosos! A estos famosos no les gusta trabajar

Este 1 de mayo se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y qué mejor momento para recordar a los famosos más reacios a ganarse la vida con el sudor de su frente.

Entre los royals europeos hay pocas personas con más afición al descanso que la princesa Beatriz de York, primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. La joven ha sido duramente criticada en su país por sus más que frecuentes vacaciones. A Beatriz le gusta hospedarse en lujosos resorts de cinco estrellas en el Caribe, Abu Dabi o Aspen entre otros sitios, a los que viaja en jet privado.

Pero en la familia real británica Beatriz no es la única que ha enfadado al pueblo inglés por 'eludir' sus obligaciones. El número de horas que trabaja el príncipe Guillermo también fue puesto en tela de juicio después de que su mujer, Catalina de Cambridge, y él realizaran una escapada secreta a los Alpes franceses en marzo con sus dos hijos, el príncipe Jorge (2 años) y la princesa Carlota (11 meses). Los periódicos británicos acusaron a Guillermo de no ayudar a aliviar la carga de su abuela, la reina Isabel II -que acaba de cumplir 90 años-, a pesar de que su trabajo como piloto de ambulancias aéreas no le roba demasiadas horas al mes.

Otro royal que vive prácticamente de vacaciones permanentes es Andrea Casiraghi. El hijo mayor de Carolina de Mónaco es un enamorado de Ibiza, a donde suele acudir casi todos los veranos para relajarse -aún más- a bordo de algún yate.

En la industria cinematográfica también hay quien le ha cogido 'alergia' a trabajar de tanto hacerlo. Este parece ser el caso de Macaulay Culkin, antigua estrella infantil que saltó a la fama en la década de los noventa gracias a su trabajo en las películas de 'Solo en casa'. A sus 35 años Macaulay está "esencialmente jubilado", según sus propias palabras, porque no soporta la fama.

Otra intérprete que ha dejado a un lado su carrera en el cine ha sido la española Elsa Pataky, aunque en su caso lo ha hecho para poder dedicarse en cuerpo y alma a la familia que ha formado junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos India Rose (3) y los mellizos Tristan y Sasha (2). Eso sí, Elsa es ahora una popular blogger y todavía realiza puntuales incursiones en el mundo del cine gracias a la franquicia 'A todo gas', para cuya octava entrega tiene previsto retomar su papel de la agente de policía Elena Neves.

El caso de Rob Kardashian, hermano de Kim, es un tanto especial. Los únicos trabajos que se le conocen son como diseñador de calcetines y como estrella del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'. Sin embargo en los últimos años no ha mostrado interés en continuar adelante con su aventura empresarial en el mundo de las medias y se ha negado a participar en el programa familiar. Por el momento parece que su prioridad es perder peso y preparar su boda con su prometida Blac Chyna.

Por: Bang Showbiz