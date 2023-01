¡Que no la inviten a tomar! Jennifer Lawrence tiene 'cero tolerancia' al alcohol

"En realidad nunca salgo de fiesta hasta muy tarde. Soy un coñ*zo, soy como una abuela. Me cuesta mucho salir de fiesta, y cuando salgo no me quedo hasta muy tarde. Si me quedo hasta tarde y me paso bebiendo, acabo vomitando. Tengo cero tolerancia [al alcohol] y nunca me desmayo, simplemente empiezo a vomitar", explica la intérprete en una entrevista a la revista Harper's Bazaar.

Por suerte, la joven cuenta con buenas amigas como la actriz Emma Stone que se encargan de cuidarla cuando se excede con las bebidas.

"Pregúntale a Emma Stone. Me pasó justo eso la noche que fuimos a ver el concierto de Adele en Los Ángeles. Estuvo sosteniéndome y frotándome la espalda, mientras vomitaba, fue muy buena. Yo no paraba de decirle: 'Sal de aquí, esto es asqueroso'", añade la actriz.

Esa noche acabó convirtiéndose en "una locura" cuando el amigo y compañero de reparto de Jennifer en la saga 'Los juegos del hambre', Woody Harrelson, se cortó un pie después de que la actriz rompiera una vela mientras vomitaba y se olvidara de recoger los pedazos.

"Woody se hizo un corte en el pie. Se iba a quedar en mi casa, en la habitación de invitados, y justo en ese momento yo me puse a vomitar. Y rompí una vela porque no puedo vomitar como una persona normal, no: me puse a hacer aspavientos con los brazos. Y por supuesto no recogí la vela porque soy una gil****las. Al día siguiente [Woody] se cortó el pie. Y yo no paraba de repetir: 'Mi**da, ¿me van a demandar?'. Fue él quien tuvo que decirme: '¿Vas a preguntarme si estoy bien?'. Fue una locura de noche".

Por: Bang ShowBiz