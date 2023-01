¿Qué le pasó? Jennifer Lopez y su ojo morado asustan a sus seguidores

Jennifer Lopez compartió una fotografía en la que se ve su ojo derecho notoriamente afectado a causa de un accidente. La cantante no dio muchos detalles sobre qué le pudo causar esta lesión, pero dejó entrever que habría sufrido este incidente mientras se encontraba trabajando.

Publicidad

"A veces el trabajo puede ser duro" Aseguró la artista junto a su publicación.

La actriz y cantante se aseguró de que sus seguidores no pensaran mal sobre este percance laboral usando, a modo de hashtag, frases como “tienen que ver cómo quedo el otro tipo", "nadie me pegó", "soy amorosa, no una peleadora" y "sufre por tu arte".

Ver: Beso de Jennifer Lopez y Marc Anthony en los Latin Grammy Awards

En las últimas semanas han crecido rumores en torno a JLo y a su ex Marc Anthony, quien se estaría separando de su actual esposa , ya que se han dejado ver juntos en diferentes ocasiones. Sin embargo, una fuente cercana a los artistas aseguró que su cercanía se debe estrictamente a proyectos musicales, pues recientemente lanzaron una nueva versión de ‘Olvídame y pega la vuelta’, éxito de Pimpinela.

Publicidad