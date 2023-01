“¿Qué le pasó?” Estefanía Borge es blanco de críticas por la forma de su abdomen

La publicación la hizo a través de su cuenta de Instagram y los comentarios de sus seguidores no fueron los mejores.

El radical cambio del cuerpo de la actriz quien tomó la decisión de entrar en el mundo fitness, después de su segundo embarazo y al subir 30 kilos que la hacían sentir insegura, es ahora el motivo para que los seguidores la critiquen.

Todo se hizo más notorio cuando un usuario de Twitter tomó dos imágenes de la actriz y las comparó asegurando que era mejor la Estefanía de antes y no la fitness.

Los comentarios que desató esa imagen no fueron muy positivos.

Con lo buena que estaba Estefania oiga... 💔



Fitness si pero no así. pic.twitter.com/hFLT9Wu75f — Tu Tinieblo (@TuTinieblo_) February 19, 2018

En su misma publicación los seguidores le dejaron comentarios como estos: “Esto ya no es bonito de verdad todo tiene límites”, “Yo prefiero una chica normal. Antes te veías más bonita estefania”, “Horribleeee no me gusta se veía divina hace unos años a mi parecer no se ve tan linda como era”.

El cuerpo de la actriz cambió radicalmente y aunque para algunos está llegando al extremo, lo cierto es que Estefanía goza de sus horas de ejercicio y de una buena alimentación.

