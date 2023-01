Protagonista de ‘La Doña’ crea discordia entre sus seguidores por foto en bikini

La actriz mexicana nunca pensó que una simple imagen de ella recostada boca abajo sobre un flotador en la piscina, generaría tanta controversia y desataría miles de comentarios tanto a favor como en contra de su cuerpo.

Muchos de sus fans defendieron su estética y la agradable foto, que no tiene nada de malo ni ofende a nadie; mientras que otros la tildaron de vulgar, de no saber usar sus redes sociales y de no vivir acorde a su edad por mostrar su trasero.

Publicidad

Ante tal polémica, Aracely Arámbula respondió: “Cómo les arde a las envidiosas que ponga esta foto. Y si la subo ¿qué? ¿y? Curiosamente son mujeres, ¿qué les pica? Suban una igual para que estén a gusto. En fin la envidia abunda, yo bien estresada (risas)”.

A sus 42 años de edad, la actriz que le da vida a ‘La Doña’ luce un cuerpo de infarto y un rostro muy fresco que la convierte en una de las mujeres más atractivas del mundo del espectáculo en México.

Publicidad