Problemas legales impedirán a Kesha actuar en la gala de los premios Billboard

La participación de Kesha en la gala de los Billboard Music Awards, que se celebrará este domingo 22 de mayo, ha sido cancelada después de que salieran a la luz los planes de la cantante para ofrecer una actuación que incluyera "alusiones directas" a su batalla legal contra su productor Dr. Luke, a quien ha acusado de abusar sexual y psicológicamente de ella.

El sello discográfico de Dr. Luke, Kemosabe Records, que ya había dado el visto bueno al show de la intérprete, ha decidido ahora retirarle el permiso para subirse al escenario durante la entrega de premios.

"Kesha aceptó la invitación para participar en la gala y recibió el permiso por escrito para hacerlo del sello discográfico de Dr. Luke, Kemosabe Records. Sin embargo, Kemosabe ha retirado su aprobación después de que apareciera una noticia en los medios el miércoles 11 de mayo acerca de los planes de Kesha para su actuación en los BMA. Desafortunadamente, Kesha y Kemosabe no han conseguido llegar a un acuerdo sobre el show de la cantante", explicó un portavoz de la productora Dick Clark, que cada año supervisa la gala de los prestigiosos galardones, al portal The Wrap.

"La productora Dick Clark mantiene una relación laboral con Kesha desde hace tiempo. Esperamos que las dos partes logren llegar a un acuerdo para que podamos seguir adelante con esa relación y contar con la actuación de Kesha en el escenario de los Billboard Music Awards el próximo 22 de mayo".

La noticia de que finalmente no podrá realizar su número musical en la gala ha supuesto un duro golpe para Kesha, quien ha querido dejar claro que en ningún momento se le pasó por la cabeza mencionar sus problemas legales con Dr. Luke durante su actuación.

"Me hacía mucha ilusión rendir tributo a Bob Dylan versionando su canción 'It ain't me, babe', en la ceremonia de los Billboard este año. Me da mucha pena tener que anunciar ahora que no podré hacerlo. Quiero dejar muy claro que el objetivo de mi actuación era homenajear a uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos, nunca tuve intención de convertirla en un alegato contra Dr. Luke. No tenía intención de utilizar ninguna fotografía suya, o de hablar de él o de mi situación legal. Lo único que quería era cantar una canción para homenajear a un artista al que siempre he admirado. Gracias a todos por vuestro apoyo", ha anunciado la estrella en su cuenta de Instagram.

La petición que realizó Kesha para rescindir el contrato que todavía le mantiene ligada en exclusiva a Dr. Luke y a su sello discográfico, fue denegada por un juez a principios de este año.