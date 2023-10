Premios Ícono 2023: Estas son las sorpresas habrá en la nueva edición que se realizará en Medellín

Los Premios Ícono se han convertido en un claro referente para la cultura musical de Colombia, ya que es un espacio donde se reconoce la trayectoria y el impacto que los diferentes artistas han generado con su trabajo diario.

En Caracoltv.com tuvimos como invitado al presidente de los Premios Ícono, André Marcel, quien comenzó su carrera como cantante y llegó a colaborar con artistas como Reykon , Kevin Flórez y Yelsid.

“Fui cantante durante mucho tiempo... Tuve la fortuna de ir a Billboard y los Grammy”, aclaró el invitado. Ahora, Marcel es un empresario que apuesta por el talento musical. En medio de la entrevista, compartió varios detalles de los orígenes de este evento insignia y reveló algunas novedades que podremos encontrar a partir del próximo martes 24 de octubre.



¿Cómo se crearon los Premios Ícono?

El invitado reveló que cuando solía asistir a reuniones musicales como artista, comenzó a visualizar su carrera como empresario y prestaba mucha atención a cada detalle que se atribuía al éxito de eventos como los Premios Billboard

“Me encantaba ver cómo funcionaba, qué había detrás de cada uno y descubrir cuáles eran las historias que hacían que una ceremonia fuera exitosa”, mencionó.



¿Cómo se han transformado estos premios?

Como hemos visto recientemente, la idea de los Premios Ícono empezó a expandirse a otras áreas del entretenimiento, dando origen a los Premios Influencer Ícono, que celebraron su segunda edición en 2023. Esto se debió a que André y su equipo descubrieron que uno de los paneles de conferencias, el que estaba dedicado a los personajes públicos, solía captar mucho interés.

“Vamos a crear un espacio para las personas que crean contenido digital”, añadió Marcel.

¿Cuáles son las novedades para este año?

Definitivamente, cada una de las versiones del evento está llena de sorpresas y este año no es la excepción, pues en el marco de la 'Semana Ícono', como la nombra André, podremos disfrutar de una gran variedad de conferencias, Meet and Greets, Showcases y, por supuesto, los Premios Ícono de la música y su afamada alfombra roja. Durante estos tres días, estarán presentes diversas estrellas del entretenimiento como Jhonny Rivera , Dímelo King , Pasabordo , Víctor 'El Nasi', Cristal Aparicio, exparticipantes del Desafío The Box, entre otros.

Por otro lado, abrirán un espacio para que las personas que tengan empresas relacionadas con el mundo del entretenimiento puedan descubrir nuevas oportunidades en la rueda de negocios de esta cuarta entrega, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín.