¿Por qué se ve así? Selena Gomez desata polémica por su más reciente portada

La revista Vogue en su edición brasileña sacó a la luz la más reciente portada que protagoniza Selena Gomez. Allí aparece con un traje ajustado de superhéroe y poco maquillaje. Es esto mismo lo que ha desatado la polémica entre sus seguidores, quienes creen que no fue la mejor foto.

Medios internacionales también han hablado de la portada y aseguran que Selena se ve demacrada, triste y poco atractiva. Así mismo, sus fanáticos no han dudado en comentar la fotografía con cosas como “se ve fea, no es su mejor foto, no para una portada de Vogue”.

La cantante se encuentra en una gira mundial y en cada una de sus fotografías irradia alegría y gran belleza. Sin embargo, esta vez no fue igual y esto ha disgustado a todos los usuarios de redes sociales.

