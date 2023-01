¿Por qué se detestan Taylor Swift y Kanye West?

Aunque la enemistad entre Kanye West y Taylor Swift viene de lejos -desde que el rapero interrumpiera el discurso de aceptación de la joven tras recoger un premio en los MTV Video Music Awards de 2009-, la tensión entre los dos cantantes aumentó más si cabe cuando el polémico músico estrenó el sencillo 'Famous', en el que cantaba: "Taylor y yo todavía podríamos tener sexo, yo hice a esa p*ta famosa".

Desde el primer momento, la de Nashville aseguró en varios comunicados que no tenía conocimiento de dicho verso, en especial la parte en la que le dedicaba tales improperios, y que nunca había dado a Kanye su consentimiento para que utilizara su nombre de esa manera. Por el contrario, el irreverente artista, secundado por su mujer Kim Kardashian , afirmaba que la cantante había dado su visto bueno al sencillo en una llamada que había sido grabada para cubrirse las espaldas.

Publicidad

Ver: ¿Algo anda mal? Tom Hiddleston se niega a hablar sobre su relación con Taylor Swift

Y precisamente fue esta grabación la que Kim subió el domingo a la red social Snapchat para demostrar que tanto ella como su marido tenían razón, en un vídeo que se hizo viral en apenas unos minutos y que obligó a Taylor a publicar en Instagram un comunicado en el que vuelve a defender su postura de que nunca dio su aprobación a que el rapero la insultase en su canción.

"¿Dónde está el vídeo de Kanye diciéndome que iba a llamarme ' p*ta' en su canción? No existe porque nunca ocurrió. No puedes intentar controlar la respuesta emocional de alguien a la que llamas 'esa p*ta' delante de todo el mundo. Por supuesto que quería que la canción me gustase. Quería creer a Kanye cuando me dijo que la canción me iba a gustar. De verdad quería tener una relación cordial con él. Me prometió que me iba a enseñar la canción completa, pero nunca lo hizo", estalló la artista en la red social, antes de reprochar a Kanye que haya tratado con malas artes de retratarla como una "mentirosa" ante la opinión pública.

Una foto publicada por Taylor Swift (@taylorswift) el 17 de Jul de 2016 a la(s) 9:14 PDT

Publicidad





"En la llamada quería apoyar a Kanye, pero no puedes 'aprobar' una canción que nunca has escuchado. Ser falsamente pintada de mentirosa cuando nunca me contaron toda la historia y nunca me enseñaron la canción al completo es difamación. Me encantaría que se me excluyese de todo este cuento, del que nunca se me ha pedido que forme parte. Llevamos así desde 2009", añadió en una publicación que lleva como título: "Ese momento en el que Kanye West graba en secreto tu llamada y Kim la cuelga en internet".

Lo cierto es que en el vídeo filtrado previamente por la estrella televisiva no se escucha en ningún momento al rapero cantarle al completo la controvertida estrofa, pero sí se oye a la intérprete dándole las gracias por haber tenido el detalle de avisarle sobre el tema de antemano.

Publicidad

"Para todos los negr**as del sur que me conocen bien, creo que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo", recita Kanye en la grabación. "Lo que de verdad me importa eres tú como persona, como amiga, quiero que te sientas bien", asegura el rapero.

"Adelante con el verso que creas que es mejor. De verdad que agradezco que me lo hayas dicho, ha sido muy amable por tu parte. Ver si estaba de acuerdo con la letra, realmente lo agradezco. Nunca me habría imaginado que me llamarías para contarme la letra de tu canción. Quiero decir, no creo que nadie escuche la canción y piense: 'Oh, es muy irrespetuoso'. Tienes que contar la historia de la forma en que te paso a ti y de la manera que en que tú lo experimentaste", explica Taylor.

Publicidad

Ver: ¡Qué fastidio! Estos son los famosos más odiosos, según sus fans

Por: Bang Showbiz