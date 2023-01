¿Por qué no quiso ser Bella Thorne un modelo a seguir?

Como estrella de la factoría Disney, la actriz Bella 'Thorne' siempre fue muy consciente de que miles de jóvenes seguían todos sus movimientos dispuestos a imitar cada detalle, por lo que durante años intentó estar a la altura de sus expectativas midiendo cada decisión que tomaba y cada paso que daba. Sin embargo, con el paso del tiempo se vio obligada a tirar la toalla y renunciar a ser 'perfecta' porque le estaba costando su propia felicidad.

"No me gusta pensar en mí como en un modelo a seguir porque cuando intentas hacer lo correcto todo el tiempo acabas por hacer feliz a todo el mundo menos a ti misma. Solía pensar que para ser un buen ejemplo tenía que hacer esto, decir lo otro y ser de una manera determinada, y no estaba siendo quien quería ser", aseguró en una entrevista a InStyle.

Ahora Bella se siente liberada al descubrir que sus fans siguen apoyándola incluso después de renunciar a su antigua imagen de chica buena.

"Mis chicos y chicas me aceptan con los errores que cometo. No dejan de seguirme [en las redes sociales] por ello, siguen dándole a 'me gusta' en mis fotos y lo comprenden. Es bueno cometer errores, el mundo no se colapsa porque no hagas algo bien. Así es la vida, no se acaba porque pase algo malo", añadió.

Por: Bang Showbiz