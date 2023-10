¿Por qué la calabaza es un símbolo de Halloween?: conoce aquí su significado

Finaliza octubre y con esto llega Halloween, por lo cual el negro y el naranja se toman las calles, las casas y los disfraces para hacer de cualquier lugar un espacio ideal para disfrutar. Gracias a esto, las calabazas se convirtieron en el símbolo perfecto para este día, por lo que es posibles verlas en todos los lugares.

El Día de las Brujas es una de las fechas más esperadas alrededor del mundo porque permite que amigos y familias se unan con la intención de personificar todo aquello que han soñado, desde princesas, superhéroes, animales, elementos y hasta los protagonistas de las historias de terror más icónicas a nivel mundial.

Halloween se ha vuelto en ese momento en el que la magia, el misticismo y la imaginación se vuelven fundamentales por lo que hay un ambiente lleno de creatividad y diversión, dado que su objetivo es sorprender a todos los que hacen parte de este.

No obstante, sin calabazas no hay Día de las Brujas, puesto que se han vuelto en un elemento clave para esta celebración, no obstante, muchas personas y culturas no entienden la razón ni la intención que tienen.

¿Cuál es el significado de las calabazas en Halloween?

Esto se remonta al relato popular irlandés de Jack-o'-lantern, en el cual se dice que presuntamente un hombre estaba tratando de atrapar al diablo con la intención de que no se llevase su alma. Luego de lograr que este se montara en un manzano, el señor lo engañó al poner cruces alrededor del árbol para que no se pudiese bajar y le dijo que nunca lo dejaría descender hasta que le asegurara que no se llevaría su alma, por lo cual obtuvo la inmortalidad.

Tras esto, tanto las personas en Irlanda como en Escocia se dedicaron a elaborar lo que se conoció como la linterna de Jack, la cual era un nabo tallado con la cara tenebrosa de este granjero y que ubicaban en las ventanas con la intención de atemorizar al diablo y a los espíritus malignos para que estos no les quitaran la vida.

Esta tradición tuvo un cambio cuando los colonizadores llegaron a América, pues los emigrantes conocieron nuevos tipos de frutas y hortalizas, entre ellas la famosa calabaza, cuya producción era abundante en este territorio.

Al notar esto, los irlandeses tomaron la decisión de sustituir el uso de sus nabos por las calabazas y de esta manera asustar al diablo y guiar a las almas de las personas que fallecieron. Esto causó que en América, especialmente en el norte, las personas replicaran esta actividad y la volvieran algo propio de Halloween, una fecha en la que se ha creído que el mal ronda a la vuelta de la esquina.