“Por cantaletosa”, Tatán Mejía dejó 'tirada' a Maleja

Los divertidos videos que publica la pareja a través de sus redes sociales cada vez tienen mayor acogida por sus seguidores.

El reto viral que consiste en bailar la canción 'In my feelings' del rapero Drake, bajándose de un auto en movimiento no deja de ser moda en el mundo del espectáculo.

Publicidad

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora Maleja divirtió a todos sus seguidores con un video que publicó en el que termina haciendo el reto.

La pareja tenía que darle su toque y así lo hicieron, el video inicia cuando Maleja (quien va de copiloto) empieza a darle cantanleta a Tatán por unas piñas y unos aguacates hasta que suena la canción de Drake y Maleja se baja y comienza a bailar, con el auto en movimiento.

“El #kikichallenge o más bien #CantaletaChallenge ¿Dónde están las des coordinadas como yo?”, fue el comentario que acompañó el divertido video.

En ese momento, Sebastián aprovecha para acelerar y dejar tirada a Maleja quien empieza a gritar.

Publicidad

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar:

“Por cantaletosa ajajaja” “Que crueldad”, “Son muy graciosos”, “Me encanta estos vídeos muero de risa”, le escribieron a Maleja.

Publicidad

Esta fue la primera palabra que pronunció la hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía en redes