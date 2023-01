¡Polémica! Sharon Osbourne quiere que sus hijas sean lesbianas

Ninguno de los hombres que ha pasado por la vida de Kelly y Aimee Osbourne ha conseguido ganarse por el momento el visto bueno de su madre, Sharon, quien ha decidido tomar cartas en el asunto aconsejando a sus hijas que prueben algo radicalmente distinto en el terreno sentimental, lo que en su caso bien podría tratarse de una indirecta para que se animen a mantener un idilio con otra mujer.

"Creo que mis dos chicas siempre se interesan en el mismo tiempo de hombre, sin duda, repiten el mismo error cada vez, y estoy intentando convencerlas para que 'cambien de equipo' y prueben algo totalmente diferente", aseguró Sharon, quien recientemente confesaba su bisexualidad, en el programa 'The Talk'.

Vista la mala suerte que parece haber tenido hasta ahora Kelly en el ámbito amoroso, puede que ella sí decida seguir el consejo de su famosa madre, ya que hasta ahora todos los pretendientes de su edad que tratan de conquistarla acaban huyendo asustados por su fuerte personalidad.

"Me encanta que la prensa haga que parezca que tengo una vida sexual increíble. Pero, en realidad, lo único que hay en mi vagina son telas de araña. Sé que puedo resultar muy intimidante, aterro a todos los chicos de mi edad y no me gusta salir con hombres mayores. No estoy lista para eso. Así que voy a tomarme un pequeño descanso, me estoy centrando más en el trabajo", confesaba la propia Kelly en el programa 'The Real'.