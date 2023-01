Pionero del rock progresivo Greg Lake murió de cáncer a los 69 años

El músico británico de rock progresivo Greg Lake, cantante de las bandas King Crimson y Emerson, Lake&Palmer, murió de cáncer a los 69 años, anunció su manager el jueves.

"Ayer perdí a mi mejor amigo tras una batalla larga y tozuda contra el cáncer", escribió Stewart Young en la página web oficial del músico.

Lake fue uno de los fundadores del influyente grupo King Crimson, que logró un gran éxito con su primer disco "In The Court Of The Crimson King", en 1969. Además, cantó en el segundo disco del grupo, "In the Wake of Poseidon".

Durante una gira de King Crimson conoció a Keith Emerson, con quien fundó Emerson, Lake & Palmer junto al batería Carl Palmer, en 1970.

El grupo vendió más de 48 millones de discos con una fórmula que integraba elementos de música clásica y jazz con la intención de darle rango de nobleza al rock, y fue citado como influencia por bandas de heavy metal como Iron Maiden.

"Como cantaba Greg al final de 'Pictures At An Exhibition', 'la muerte es la vida'", lamentó Carl Palmer, el único superviviente del trío. "Su música vivirá en los corazones de todos aquellos que lo amaron".

Keith Emerson se suicidó este año en Los Ángeles.

Por: AFP