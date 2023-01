Penélope Cruz asegura que sus compañeros de set mienten, descubre por qué

La oscarizada Penélope Cruz protagonizó ayer lunes un animado encuentro en Nueva York con periodistas y cinéfilos con motivo del estreno norteamericano de 'Ma Ma', su última película con Julio Medem, pero además de reflexionar sobre la temática de la cinta y su experiencia personal durante el rodaje, la madrileña no dudó en desmontar algunos de los mitos que cultivan las estrellas de Hollywood a las que tan bien conoce.

Al ser cuestionada sobre si ella era una de esas actrices que preferían no ver sus películas una vez estrenadas, Penélope fue explícita y muy sincera: "Claro que veo mis películas, como cualquier otro. Al menos una o dos veces, dependiendo de cuántos eventos tengamos para promocionarla. No es que me vea muchas veces, pero sí, claro que lo hago".

Viendo que el asunto podría generar alguna que otra declaración sorprendente, el presentador del evento, el periodista del New York Times Logan Hill, le preguntó directamente si sus compañeros de profesión no decían la verdad cuando aseguraban que preferían no ver el resultado de su trabajo en la gran pantalla.

"Sí, por supuesto que mienten, lo sé porque a casi todos los conozco y sé que no es cierto lo que dicen. Por lo menos habrán visto sus películas una vez. Tenemos que hacerlo no solo para evaluar nuestra actuación, sino para ver también a los demás y, en general, analizar el resultado de meses o años de trabajo en equipo. No me creo a quien diga lo contrario", se sinceró la mujer de Javier Bardem.

La artista está convencida de que las 'mentiras piadosas' que ciertos intérpretes dejan caer en sus entrevistas son necesarias para evitar después otras preguntas incómodas que, en la mayoría de los casos, suelen ponerles contra la espada y la pared.

"Creo que algunos lo hacen para curarse en salud, para que luego no les pregunten cosas del tipo: '¿Cómo te sientes al verte en la gran pantalla?' '¿Te gusta verte en el cine?'. Cualquier cosa que respondas va a hacer que te metas en problemas. Es como cuando te preguntan si te consideras guapa y atractiva. Si dices que sí, te has metido en un lío, pero si respondes lo contrario también vas a generar titulares. Cuando a mí me hacen esas preguntas, prefiero contestar hablando del tiempo o de otra cosa", bromeó.

Por: Bang Showbiz