Participante de Colombia's Next Top Model trabajó en limpieza en Estados Unidos y ahora es profesora

Muchos eran los fanáticos de Caracol Televisión que se conectaban en a la transmisión de Colombia’s Next Top Model, un programa que ponía a prueba las habilidades de los participantes para posar frente a las cámaras en situaciones de riesgo, incómodas o incluso algo desagradables.

Este proyecto se convirtió en una plataforma para que los concursantes se dieran a conocer en diferentes marcas nacionales y extranjeras; sin embargo, hubo otros que decidieron abandonar las pasarelas para cumplir otros propósitos de vida.

Mira también: Conoce por qué algunas participantes de 'Colombia's Next Top Model' sorprendieron en La Red



¿Quién es la exparticipante de Colombia’s Nex Top Model que ahora es profesora?

Se trata de Tuti Vega, recordada por ser la alegría de la ‘Top House’. La modelo, que destacó por la seguridad que demostraba en las sesiones fotográficas y cada vez que salía al escenario a portar alguna prenda se fue a vivir a Estados Unidos y, de hecho, ha registrado todo el proceso a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 200 mil seguidores.

Tuti Vega, exparticipante de Colombia's Next Top Model. Foto: Caracol Televisión.

Allí ha explicado que llegó a Norteamérica trabajando como empleada del servicio y, cuando logró conseguir suficiente dinero, contrató una abogado para que le ayudara con asuntos migratorios y poder convertirse así en docente. Además, publica contenido relacionado con consejos para validar los títulos universitarios en este país y demás tips de educación.

No te pierdas: Exparticipante de Colombia’s Next Top Model confirma su embarazo

Uno de los videos más llamativos que ha publicado es en donde muestra el cambio que ha tenido con los años, pues antes disfrutaba de lucir trajes de baño y soñaba con ser reconocida dentro de la industria de la moda, mientras que ahora goza estar con sus estudiantes, al mismo tiempo que les enseña diversos temas.

Publicidad

“No solo es el cuerpo, también el carisma que te mandas”, “en ambas aparecer con un porte espectacular”, “dos versiones de ti que son perfectas”, “me encanta tu versatilidad, de eso se trata la vida”, “pura belleza colombiana”, “Tuti la multifacética, tenemos que aprender eso”, “qué cuerpazo”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.

Cabe aclarar que Vega es profesional en Finanzas y Negocios Internacionales en Colombia; no obstante, no ejerció esta profesión dado que se le abrieron puertas en otras áreas que llamaron por completo su atención.

Te puede interesar: Hernán Zajar aceptaría estar en una segunda temporada de Colombia’s Next Top Model