Paris Jackson habla de una situación muy complicada en su vida a los 14 años

Aunque mucho se ha hablado y escrito del supuesto intento de suicidio de la hija de Michael Jackson en 2013, cuatro años después de la muerte del rey del pop, hasta ahora la joven Paris no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, ha decidido romper su silencio a través de las redes sociales para recordar tan traumática experiencia y revelar que tuvo más que ver con el acoso que sufría en la esfera virtual que con la dura pérdida de su padre.

"No comprendo cómo puede haber tanto odio en el mundo hoy en día. Yo he intentado defenderme. También he intentado bloquear a los 'trolls', no leer los comentarios... todo lo imaginable. He tratado de ignorarlo, pero es muy duro. El problema llega cuando se vuelve demasiado. No entiendo por qué me he convertido en una especie de blanco fácil. Soy muy amable con todo el mundo que conozco, y por norma general soy una persona digna de confianza. Intento mostrarme abierta con vosotros, comparto muchas cosas. Cuando tenía 14 años el nivel de odio que recibía llegó a un punto tan alto, que intenté quitarme la vida. Me mantuve alejada de las redes sociales y la gente me pidió que volviera, que hiciera mi cuenta de Instagram pública de nuevo... así que lo hice. ¡Y nada ha cambiado!", revela Paris en un vídeo de más de dos minutos que publicó en su perfil de Instagram, y que ahora ya ha sido eliminado.

La joven de 18 años (que presuntamente pasó un año en rehabilitación tras intentar quitarse la vida) ha querido aprovechar su arrebato de sinceridad para defender a su amiga Sofia Ritchie, la supuesta nueva novia de Justin Bieber, quien es consciente de que atraviesa una situación muy similar a la suya debido a su relación sentimental con el cantante.

"Sé que no soy la única. Justin Bieber también se ha visto en la misma situación porque todas las chicas con las que sale acaban recibiendo un montón de muestras de desprecio. Conozco a su novia, Sofia, desde que yo tenía 12 o 13 años. Es una de las chicas más dulces del mundo, ¡y la gente le manda mensajes diciendo que debería suicidarse! Nosotras también somos seres humanos, tenemos corazón y sentimientos, y decirle algo así a otra persona es algo muy jodido", se lamenta la joven.

Paris quiso concluir el vídeo con una disculpa por la preocupación que sus palabras pudieran generar en sus allegados y seguidores: "Es extenuante, de verdad. Pido perdón por desahogarme de esta manera, pero era algo que llevaba guardándome muchos años".