Paparazzi revela la verdad detrás de la foto de Shakira cuando descubrió la infidelidad de Piqué

En 2022, el mundo del entretenimiento se sacudió cuando se reveló la infidelidad de Gerard Piqué . La noticia acaparó titulares y desató una ola de especulaciones sobre su relación con Shakira , una de las parejas más icónicas del espectáculo. Lo que surgió como un rumor pronto se convirtió en una historia mediática que dejó al descubierto los detalles de su separación y la aparición de una tercera persona en la vida del exfutbolista.

Todo comenzó en 2021, cuando Piqué organizó una cena navideña en su empresa Kosmos e invitó a sus empleados a asistir con sus parejas. Entre ellos estaba el director general, quien llegó con su novia, Clara Chía. Él se fijó en la joven y consiguió su número. Con el tiempo, iniciaron una relación, lo que llevó al despido del entonces novio de Clara.

Mientras esto ocurría, Shakira planeaba un viaje familiar a Disney en Orlando para mejorar lo que ya sabía que estaba mal en su relación. Sin embargo, en enero de 2022, el español le confesó que "se sentía agobiado por el trabajo y necesitaba espacio". Poco después, se mudó a su departamento de soltero en Barcelona.

En mayo, ambos intentaron darse una nueva oportunidad, impulsada por el deseo del exfutbolista de estar cerca de sus hijos. No obstante, la situación volvió a tensarse y la barranquillera le propuso terapia de pareja.

La primera foto de Piqué y Clara Chía

Tiempo después, y cuando Jordi Martin se enteró de lo que estaba sucediendo con Piqué, acudió a su empresa e ingresó al estacionamiento, que era de acceso público. Le ofreció 5.000 euros a una trabajadora a cambio de la dirección de Clara, pero ella le reveló que la joven iría a la boda de un compañero de trabajo, pues ya había confirmado su asistencia.

El paparazzi los siguió hasta el evento y desde el bosque logró capturar la imagen que dio la vuelta al mundo y fue portada de la revista ¡Hola! La publicación afectó profundamente a Clara Chía. Según Martin, Piqué lo contactó a través de un amigo en común, un jugador del Barcelona, para reprocharle: “Jordi, tú sabes que te has cargado a esta chica, ¿no? Está destrozada”.

Primera foto de Shakira al enterarse de infidelidad de Piqué

El día después de tomar la foto, el paparazzi Jordi Martin fue a hablar con Tonino, hermano de Shakira. Le advirtió que tenía material que le abriría los ojos a la cantante y que cualquier imagen suya ayudaría a que la opinión pública se pusiera de su lado.

Poco después, Shakira apareció en un parque abrazada a sus hijos, visiblemente afectada. Las imágenes se convirtieron en otro fenómeno mediático.

Martin, quien inicialmente solo documentaba la historia, terminó sintiéndose un defensor de la colombiana y esto lo contó con evidente orgullo: "No me enamoré de Shakira, pero dejé de ser solo un fotógrafo. Me convertí en su protector y fui quien le abrió los ojos. Estuvo engañada durante 12 años".

Así captaron en el parque a Shakira y sus hijos, tristes pero unidos, mientras Piqué feliz con su querida, ok puede andar con quien quiera, es soltero, el problema es que lo hizo estando con ella, Piqué no le deja ir de España, déjala vivir donde sea feliz 🥲 pic.twitter.com/zkfnJ4tGKI — Shakira World 💎 (@shakiracarla) August 22, 2022

No siendo suficiente, Jordi confirmó que el exjugador del Barcelona FC “tuvo un rollo con Bar Rafaelli, la modelo israelí”. Cabe recordar que esto también llamó la atención de varios medios.

