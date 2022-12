Paola Turbay promueve el cine independiente en Bogotá

IndieBo nace de un grupo de colombianos que creen que la ciudad de Bogotá necesita de un festival que contribuya a la evolución del cine y del público en Colombia, y que IndieBo necesita de una ciudad como Bogotá para hacer de ella un escenario donde el encuentro con el buen cine permita el crecimiento de una audiencia dispuesta a asumir más riesgos.



Por ello, durante el primer fin de semana de septiembre, viernes 5 al sábado 7, los habitantes y todos los visistantes de Bogotá, tendremos una muestra que será clara evidencia de la calidad hacia donde apunta llegar la primera edición, la cual está programada para el mes de julio de 2015.

IndieBo Film Fest en su primera edición el próximo año, destacará en diez días, tanto las producciones más recientes de la ficción y el documental, así como una serie de eventos académicos con los realizadores invitados. Uno de los principales objetivos de IndieBo es presentar directores con un criterio independiente a la corriente oficial del cine, y establecer un diálogo entre artistas renovadores y vanguardistas con los realizadores y el público en Colombia.

Las películas seleccionadas para esta exhibición de lanzamiento son Closed Curtain de Jafar Panahi y Kambuzia Partovi que viene del Festival de Berlín; desde el mismo festival también tendremos God Help The Girl de Stuart Murdoch, la cual fue además selección oficial en el Festival de Sundance; así mismo, de este festival estará Frank de Lenny Abrahamson.

De la Selección Oficial del Festival de Tribeca se encuentran Dior and I de Frédéric Tcheng (también selección oficial en Seattle), Now In The Winds on a World Stage de Jeremy Whelehan, L' enlevement de Michel Houellebecq de Guillaume Nicloux (también participante en Sydney), Point and Shoot de Marshall Curry, y Third Person de Paul Haggis, seleccionado en Tribeca.

Finalmente, estára Starred Up, película de David Mackenzie, seleccionada en el más reciente Festival Internacional de Cine de Dublín – Jameson y nominada a los British Independent Film Awards, el Oscar del Reino Unido.

Paralelo a la exhibición de estas películas, IndieBo (Festival de Cine Independiente de Bogotá) tendrá charlas magistrales en el Centro Atico de la Universidad Javeriana, entre otros con Loren Hammonds, curador y programador del Tribeca Film Festival.

Est es en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro Ático y The Click Clack Hotel, se impartirán charlas sobre diferentes temas relacionados con el cine. Entre los principales oradores se encuentran Loren A. Hammonds con su charla La historia de los festivales independientes en USA y lo que los programadores buscan. Hammonds es crítico y asesor de más de 20 festivales de cine internacional y trabaja desde hace 15 años como director de Tribeca Cinemas, adicionalmente es programador asociado del Tribeca Film Festival.

Por Colombia estará el cineasta Harold Trompetero y hablará de la producción de filmes de bajo presupuesto con su charla Crear es vencer el miedo. Dago García, director de las películas más taquilleras del cine colombiano y que actualmente se desempeña como vicepresidente de producción del Canal Caracol hablará en su charla ¿Cómo conectar al público para ver el cine Colombiano? De la difícil tarea de lograr que el público se interese por las diferentes producciones nacionales, una charla en la que se reflexionará en torno a los espectadores, la taquilla y el entretenimiento.



El ex secretario de cultura de Argentina, Dario Loperfido impartirá en The Click Clack Hotel su charla Dinamizadores Culturales. También dentro del marco del Festival se realizará un Editing Workshop con Ryan Littman, quien es el fundador y director creativo de Everyday Wornders, productora que ha colaborada con importantes marcas como Pepsi, Nike, Prada entre otras.



Todas las charlas son gratuitas y la inscripción se puede hacer a través de la página oficial del Festival.